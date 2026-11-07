Fuad Hussein: Washington ha chiesto all'Iraq di chiudere i suoi valichi di frontiera con l'Iran

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Mehr, Fuad Hussein, ministro degli Esteri iracheno, in un'intervista con Al-Jazeera ha dichiarato: la situazione attuale indica la possibilità di una ripresa della guerra nella regione.

Ha aggiunto: l'Iraq ha subito perdite per 60 miliardi di dollari a causa dell'interruzione delle sue esportazioni petrolifere attraverso lo Stretto di Hormuz. Le esportazioni petrolifere irachene attraverso lo Stretto di Hormuz sono riprese dopo intese con Washington e Teheran. Washington ha ufficialmente chiesto all'Iraq di chiudere tutti i suoi valichi di frontiera con l'Iran, tranne due valichi.

Ha affermato: abbiamo detto all'Iran che accogliamo con favore l'amicizia e l'alleanza con questo paese, ma non accettiamo la sua ingerenza nei nostri affari interni.

Ha aggiunto: disponiamo di informazioni sull'uso del territorio iracheno da parte di parti straniere per attaccare i paesi vicini.

Il ministro degli Esteri iracheno riguardo alle relazioni di Baghdad con Riad ha anche detto: ci sforziamo di risolvere le nostre divergenze con l'Arabia Saudita attraverso un dialogo franco.