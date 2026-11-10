Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il generale di divisione Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, nel suo account su uno dei social network, rivolgendosi agli americani, ha scritto: la guerra contro l'Iran ha già gravemente danneggiato il governo americano; ma Washington continua a dibattersi disperatamente come un giocatore d'azzardo messo alle strette.

Ha aggiunto: smettete di fabbricare notizie false su negoziati immaginari e non negate il nuovo ordine in Asia occidentale.

Rezaei ha sottolineato: è tempo di arrendersi alle sette condizioni che l'Iran ha annunciato più volte.