Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, la rivista «The Atlantic» ha riferito che «Abdulrahman Muhammad Al-Sayed», senatore democratico eletto nello Stato del Michigan, in dichiarazioni esplicite, accennando al ruolo distruttivo di Washington nella guerra di Gaza, ha sottolineato: «Abbiamo aiutato un genocidio, abbiamo messo armi a disposizione dei suoi autori e abbiamo partecipato a questi crimini; la verità è questa.»

Accennando alle statistiche sconvolgenti dei martiri a Gaza, ha aggiunto che almeno 70.000 persone — di cui almeno la metà sono bambini — hanno perso la vita in questi crimini, e questo è un numero minimo.

Questo politico americano, criticando i doppi standard degli statisti di Washington, ha osservato che se un altro paese avesse commesso tali atrocità, avrebbe affrontato le reazioni più severe.

Al-Sayed in precedenza anche in dichiarazioni, criticando il contratto di vendita da 2,8 miliardi di dollari di bombe da 2.000 libbre al regime sionista, finanziato dalle tasse dei cittadini americani, aveva chiesto la cessazione di questi aiuti e aveva sottolineato: «Una bomba da 2.000 libbre non ha mai insegnato a nessuno, non ha mai sfamato nessuno e non ha mai fornito servizi medici; invece di inviare bombe da sganciare sulle scuole, questo budget dovrebbe essere speso per l'istruzione e la sanità all'interno degli Stati Uniti.»