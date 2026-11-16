Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il sito Bright Bart ha riferito, citando il presidente iracheno Nizar Amidi: Baghdad è pronta a contribuire al raggiungimento di un accordo di pace tra Iran e America.

Ha aggiunto: Siamo sempre al corrente dei colloqui e delle consultazioni riguardanti i negoziati tra Iran e America e contribuiamo per quanto possibile alla realizzazione della pace tra loro.

Amidi ha dichiarato: Chiedo al presidente americano Donald Trump di tornare a quanto ha annunciato all'inizio della sua presidenza, ovvero porre fine a tutte le guerre, sia tra Ucraina e Russia sia alle altre guerre nel mondo.