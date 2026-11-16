Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Jazeera, Gadi Eisenkot, incaricato di formare un nuovo governo del regime sionista, ha sottolineato che Benjamin Netanyahu, primo ministro di questo regime, non deve in nessun caso restare a capo del potere nemmeno un minuto in più.

Ha aggiunto che il comportamento di Netanyahu e del suo entourage costituisce una minaccia concreta e diretta alla democrazia. Non è rimasto un palmo di terra in Israele che non sia stato preso di mira per Netanyahu e i suoi interessi. Non si deve permettere che si svolga un nuovo ciclo di elezioni e che Netanyahu resti al potere.

Eisenkot ha anche menzionato la necessità di istituire una commissione d'inchiesta sulle ingerenze dell'ufficio di Netanyahu volte a ostacolare il processo elettorale.