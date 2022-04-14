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Gaza crea tappeti dalla plastica riciclata

14 aprile 2022 - 14:23
Codice notizia: 1248035
Gaza crea tappeti dalla plastica riciclata

Vecchie bottiglie di plastica e altri rifiuti vengono raccolti a Gaza e trattati per creare tappeti.

Una volta raccolta, la plastica viene trattata, sminuzzata e trasformata in piccoli granuli che vengono lavati, tinti e sciolti per essere trasformati nella forma necessaria a consentirne l’intrecciatura in stuoie e tappeti. Le stuoie vengono poi utilizzate nelle moschee, negli spazi esterni e nelle case delle persone.

Hamed Hegazy, il proprietario della fabbrica che produce i tappeti, ha avviato la sua attività nel 2006, quando regime sionista  ha iniziato a imporre restrizioni all’ingresso delle materie prime necessarie per diverse industrie locali a Gaza.

Hamed afferma che la sua compagnia non solo fornisce un articolo necessario ai residenti di Gaza, ma aiuta anche l’enclave assediata a liberarsi dei rifiuti solidi.

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