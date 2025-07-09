Il Pakistan non riconoscerà mai il regime sionista

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), "Tariq Fazal Chaudhry", Ministro di Stato Federale del Pakistan, in un'intervista sul programma di Geo News, ha dichiarato: "Che i paesi arabi accettino o meno l'Accordo di Abramo, il Pakistan ha una posizione chiara e immutabile a riguardo; non riconosciamo Israele."

Tariq Fazal Chaudhry ha aggiunto che questa politica non appartiene solo al governo, ma è una decisione di tutta la nazione pakistana, e "non ci discosteremo da essa nemmeno di un millimetro. Nessun governo pakistano può intraprendere azioni contrarie alla volontà della nazione."

Inoltre, nel corso dello stesso programma, Nisar Jat, uno dei leader del partito Tehreek-e-Insaf, ha espresso il suo accordo con questa posizione, chiarendo: "Esiste un pieno consenso tra il governo e l'opposizione riguardo al non riconoscimento del regime sionista, e questa politica è in linea con gli interessi generali del popolo."