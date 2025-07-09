Ayatollah Akhtari: È necessaria un'azione pratica per affrontare l'aggressione del regime sionista / Difendersi dall'aggressione è un dovere razionale

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), l'Ayatollah "Mohammad Hassan Akhtari", Presidente del Consiglio Superiore dell'Assemblea Mondiale AhlulBayt (as), questa mattina, mercoledì 8 luglio (18 Tir), alla Conferenza Nazionale "Le religioni divine e la questione dell'aggressione del sionismo e dell'Occidente contro l'Iran", in corso presso la sala Allameh Jafari dell'Istituto di Ricerca sulla Cultura e il Pensiero Islamico, commemorando i martiri di Ashura e i martiri della guerra di 12 giorni, ha dichiarato: "Questi giorni ricordano le amare memorie dell'Ashura di Husayni e anche il martirio di persone meritevoli, comandanti e scienziati che sono stati martirizzati per mano dei nemici nella recente guerra."

Egli si è congratulato con la Repubblica Islamica dell'Iran per la vittoria sul regime sionista nella guerra di 12 giorni, e ha sottolineato: "Questa vittoria ha dimostrato che la nazione iraniana è ancora ferma sulla via della resistenza. Ma solo parlare e dialogare tra i leader religiosi non è sufficiente; devono essere offerte soluzioni pratiche. Dobbiamo vedere cosa possiamo fare per resistere a queste aggressioni."

L'Ayatollah Akhtari, affermando che i leader religiosi godono di una posizione sociale e sono rispettati da una vasta parte delle nazioni, ha sottolineato: "Queste personalità hanno molte cose in comune e devono agire in modo responsabile di fronte all'ingiustizia e all'aggressione."

Citando i versetti del Sacro Corano, ha chiarito: "Dio nel Corano ha posto responsabilità su tutti gli esseri umani in ogni società. Gli attacchi del falso regime sionista contro l'Iran islamico e l'aggressione dell'America contro i centri nucleari del nostro paese sono chiari esempi di ingiustizia. L'Iran è membro di organizzazioni internazionali e dovrebbe godere del loro sostegno, ma tale sostegno non è stato fornito."

Il Presidente del Consiglio Superiore dell'Assemblea Mondiale AhlulBayt (as) ha aggiunto: "Ora dobbiamo riflettere su cosa fare di fronte a questi eventi e come possiamo prevenire il ripetersi di tali crimini. Il Corano afferma: non solo i profeti ma anche le nazioni a cui i profeti furono inviati per guidarli sono responsabili. Questa responsabilità generale include tutte le religioni e nessuno ne è escluso."

Riferendosi a un hadith del Profeta dell'Islam (SAW), ha detto: "Il Santo Profeta ha detto che chiunque, in qualsiasi posizione o status, è responsabile. Pertanto, tutti i leader religiosi devono agire in modo responsabile."

L'Ayatollah Akhtari, sottolineando l'obbligo di difendersi dall'aggressione, ha dichiarato: "La difesa del paese, della terra e dell'onore è una questione razionale e religiosa, e tutte le religioni divine la approvano. Questo è un dovere che non dovrebbe essere messo in discussione."

Ha continuato: "L'emissione di dichiarazioni da parte dei leader religiosi in Iran non è sufficiente. L'ex presidente americano, Trump, afferma di essere cristiano, ma i cristiani del mondo, inclusi il Papa e altri leader religiosi, dovrebbero dichiarare che sta mentendo e che non è un vero cristiano, perché non crede nel cristianesimo."

Il Presidente del Consiglio Superiore dell'Assemblea Mondiale AhlulBayt (as) riferendosi alle posizioni di alcuni studiosi, ha detto: "Alcuni studiosi islamici come il Rettore di Al-Azhar e l'Ayatollah Sistani hanno preso posizione, ma molti altri sono rimasti in silenzio. Anche tra gli ebrei in America e in altri paesi sono state prese posizioni ma queste non sono sufficienti. Devono essere messe in agenda azioni pratiche."

Ha chiesto uno sforzo collettivo per influenzare le istituzioni internazionali e ha aggiunto: "I leader religiosi dovrebbero attivarsi nelle Nazioni Unite e spingere i paesi a muoversi affinché l'America, come paese criminale, venga espulsa dal Consiglio di Sicurezza e dalle organizzazioni internazionali per i diritti umani. L'America non dovrebbe avere il diritto di veto e una posizione in queste istituzioni."

L'Ayatollah Akhtari ha concluso citando una dichiarazione dell'Amir al-Mu'minin (as): "L'Imam Ali (as) ha detto: siate sempre al fianco degli oppressi e resistete agli oppressori. Se questo principio verrà applicato, felicità e vittoria saranno raggiunte per tutta l'umanità e i seguaci delle religioni divine."