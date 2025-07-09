Rabbino Hamami Lalehzar: L'unità della nazione iraniana ha impedito l'infiltrazione del nemico / L'uso di armi di distruzione di massa è proibito nell

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), il Rabbino "Younes Hamami Lalehzar", leader religioso degli ebrei iraniani, questa mattina, mercoledì 8 luglio (18 Tir), alla conferenza nazionale "Le religioni divine e la questione dell'aggressione del sionismo e dell'Occidente contro l'Iran", tenutasi nella sala Allameh Jafari dell'Istituto di Ricerca sulla Cultura e il Pensiero Islamico, ha sottolineato l'importanza della pace negli insegnamenti delle religioni divine, affermando: "Gli esseri umani hanno sempre desiderato pace e tranquillità, e l'obiettivo comune di tutte le religioni è stabilire la pace e la sicurezza nel mondo."

Riferendosi alla classificazione della guerra nell'ebraismo, ha aggiunto: "Nell'ebraismo, le guerre si dividono in due categorie: guerre obbligatorie e guerre opzionali. Durante la guerra di 12 giorni, l'Iran è stato attaccato con un pretesto falso, e i comandanti e gli scienziati d'élite iraniani sono stati bersaglio di attacchi."

Il Rabbino Hamami ha proseguito: "Sotto la guida del Leader della Rivoluzione e grazie ai preparativi fatti negli anni precedenti, l'unità e la coesione nazionale sono state nuovamente rivelate. In questa guerra, la nazione ha agito più proattivamente dei funzionari, e, emergendo dall'antica cultura e civiltà iraniana, ha dimostrato che, nonostante le differenze di gusti, nessun iraniano venderà la sua patria e i suoi connazionali al nemico e non agirà contro il suo paese."

Egli ha dichiarato che la difesa della patria da parte della nazione iraniana è motivo di gratitudine, e ha affermato: "Gli iraniani in questa battaglia hanno dimostrato di non rimanere indifferenti alla difesa del loro paese. Nella nostra cultura religiosa è detto che uno degli scopi della creazione è la proliferazione degli esseri umani e la conoscenza di Dio. Tutti gli esseri umani provengono da un'unica radice e distruggere un essere umano equivale a distruggere l'intera umanità. Per questo, nessuno dovrebbe rimanere indifferente allo spargimento di sangue umano."

Il leader religioso degli ebrei iraniani ha precisato: "La nazione iraniana non è rimasta indifferente alla propria difesa, ed è chiaro che se non ci fosse stata la capacità di difesa del paese, i nemici non avrebbero mai offerto un cessate il fuoco."

Ha poi continuato, riferendosi ai progressi scientifici dell'Iran nel campo nucleare, dicendo: "Non abbiamo cercato la bomba atomica, ma nonostante questa intenzione pacifica, siamo stati attaccati. Nessun paese è stato disposto ad aiutare l'Iran nel campo nucleare, e tutti i successi sono il risultato degli sforzi dei giovani e delle élite iraniane."

Il Rabbino Hamami Lalehzar ha sottolineato: "I nemici non dovrebbero sentirsi vittoriosi per aver attaccato i centri nucleari dell'Iran, perché questi centri saranno ricostruiti con maggiore forza e qualità. Nella fede di tutte le religioni monoteistiche, l'uso di armi di distruzione di massa è proibito e tali armi non hanno legittimità."

Ha espresso delusione per l'operato delle istituzioni globali nei confronti dell'Iran, affermando: "Non si può avere fiducia nelle organizzazioni internazionali, poiché non hanno condannato gli attacchi all'Iran e ai centri nucleari. I paesi europei e occidentali erano allineati con l'America, ma la grazia di Dio ha fatto sì che la potenza e l'autorità dell'Iran fossero mostrate e ha fatto pentire i nemici delle loro azioni."

Il leader religioso degli ebrei iraniani ha anche, riferendosi alla storia pacifista della nazione iraniana, dichiarato: "Negli ultimi 300 anni, l'Iran non ha iniziato alcuna guerra e ha sempre dimostrato di cercare la pace. All'interno del paese, diverse religioni convivono in pace e rispetto, il che dimostra la coesione e la solidarietà nazionale."

Ha concluso, sottolineando la preparazione difensiva della nazione iraniana, osservando: "Non cerchiamo la guerra, ma non resteremo mai senza difenderci. Esiste un'unità e un'integrità nazionale tra la nazione e le forze armate iraniane, e speriamo che con la formazione di un fronte di resistenza globale da parte delle nazioni, si raggiungano la pace e la tranquillità globali."