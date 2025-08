Se il regime sionista non si fosse piegato e non si fosse attaccato al terreno e fosse stato in grado di difendersi,

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (as) - Abna - il Leader supremo della Rivoluzione Islamica questa mattina, in un incontro con il capo e gli alti funzionari della magistratura e i capi dei tribunali di tutto il paese, analizzando il grande lavoro della nazione iraniana nella recente guerra imposta e il fallimento dei calcoli e dei piani degli aggressori, ha fatto riferimento alla grande unità della nazione iraniana, con tutte le differenze di gusti politici e le diverse affiliazioni religiose, per la difesa del caro Iran, e ha sottolineato: "Il dovere di tutti è mantenere questa unità nazionale".

L'Ayatollah Khamenei ha detto: "Il grande lavoro del popolo nella guerra dei 12 giorni è stato della natura della determinazione, della volontà e della fiducia in sé stessi nazionale, perché l'esistenza stessa di uno spirito e di una prontezza a confrontarsi con una potenza come l'America e il suo cane da catena, il regime sionista, è molto preziosa".

Egli, riferendosi ai ricordi pubblicati dagli agenti del regime Pahlavi che non osavano protestare contro l'America nemmeno in segreto e in riunioni private, ha sottolineato: "L'Iran è arrivato a un punto in cui non solo non ha paura dell'America, ma la spaventa, e questo spirito e questa volontà nazionale sono ciò che renderà l'Iran orgoglioso e gli farà raggiungere i suoi grandi desideri".

Il Leader della Rivoluzione, sottolineando che sia gli amici che i nemici devono sapere che la nazione iraniana non sarà presente in nessun campo come parte debole, ha aggiunto: "Abbiamo tutti gli strumenti necessari come la logica e la forza militare, quindi sia nel campo della diplomazia che nel campo militare, ogni volta che entreremo, con l'aiuto divino, entreremo a mani piene".

L'Ayatollah Khamenei ha sottolineato: "Anche se consideriamo il regime sionista un cancro e l'America, per il suo sostegno, un criminale, non siamo andati in guerra, anche se ogni volta che il nemico ha attaccato, la nostra risposta è stata schiacciante e ferma".

Egli ha definito la necessità del regime sionista di ricorrere all'America una chiara prova della forte e ferma risposta dell'Iran, dicendo: "Se il regime sionista non si fosse piegato e non si fosse attaccato al terreno e fosse stato in grado di difendersi, non avrebbe fatto ricorso all'America in questo modo, ma ha capito che non può affrontare la Repubblica Islamica".

Il Leader della Rivoluzione ha anche definito il colpo di ritorsione dell'Iran all'attacco americano un colpo molto sensibile e ha aggiunto: "Il centro attaccato dall'Iran era un centro estremamente sensibile dell'America nella regione, e ogni volta che la censura delle notizie verrà rimossa, sarà chiaro che grande colpo ha inflitto l'Iran. Certo, si possono infliggere colpi ancora più grandi all'America e ad altri".

L'Ayatollah Khamenei ha considerato l'emergere della questione nazionale nella recente guerra molto importante e un ostacolo alla realizzazione del piano del nemico e ha aggiunto: "Il calcolo e il piano degli aggressori era che attaccando alcune personalità e centri sensibili dell'Iran, il sistema si sarebbe indebolito e poi, portando in campo le cellule dormienti dei loro mercenari, dai Munafiqin e monarchici ai teppisti, avrebbero potuto, incitando il popolo e portandolo in strada, porre fine al sistema".

Il Leader supremo della Rivoluzione Islamica ha sottolineato: "In pratica è successo esattamente il contrario del piano del nemico e si è scoperto che molti dei calcoli di alcune persone in campo politico e simili non sono corretti".

Egli, riferendosi alla rivelazione del volto, del piano e degli obiettivi nascosti del nemico aggressore a tutta la gente, ha detto: "Dio ha annullato il loro piano e ha fatto sì che il popolo entrasse in campo a sostegno del governo e del sistema, e il popolo, contrariamente a quanto pensava il nemico, si è alzato a sostenere il sistema con vite e beni".

Il Leader della Rivoluzione ha definito il parlare e lo stare insieme di persone con affiliazione religiosa completamente diverse e orientamenti politici diversi e persino opposti come causa di una grande unità nazionale e, sottolineando la necessità di preservare questa grande unità, ha detto: "Tutti, inclusi giornalisti, giudici, funzionari governativi, religiosi e imam del venerdì, hanno il dovere di proteggere e salvaguardare l'unità nazionale".

Egli non ha considerato l'esistenza di differenze di opinione politica e di peso religioso diverso come un ostacolo allo stare insieme per difendere una verità comune chiamata difesa del caro Iran e del sistema islamico e, nel dichiarare i requisiti per preservare l'unità nazionale, ha detto: "La spiegazione e la rimozione delle fallacie sono necessarie, ma introdurre errori non necessari e discuterne e fare scalpore su piccole questioni è dannoso, e anche l'annullamento delle fallacie dovrebbe essere fatto nel migliore dei modi in modo da non creare problemi per il paese".

L'Ayatollah Khamenei ha definito la dichiarazione di lealtà al sistema e l'approvazione e il sostegno alle politiche generali necessarie e utili e ha aggiunto: "Ma non si dovrebbero esagerare le differenze di opinione esistenti e il 'questa fazione e quella fazione', che è un lavoro dannoso".

Egli ha anche definito l'entusiasmo e l'eccitazione generale del popolo, in particolare dei giovani, un fatto necessario e positivo e ha detto: "Ma l'impazienza e il battere i piedi a terra e protestare perché una certa cosa non è stata fatta, è dannoso".

Il Leader della Rivoluzione, nella sua ultima raccomandazione, sottolineando la continuità dell'attività degli organismi responsabili militari e diplomatici con forza e con la giusta direzione, ha detto: "Certo, si deve prestare attenzione alle direzioni, perché specialmente nel campo della diplomazia, la direzione è molto importante e si deve lavorare con attenzione e precisione".

Egli, riferendosi alla possibilità di una persona di protestare contro un funzionario in una questione militare o diplomatica, ha aggiunto: "Non diciamo che non dovrebbero presentare le loro proteste, ma la protesta e la critica dovrebbero essere fatte con un tono accettabile e dopo indagini e informazioni, perché a volte alcune dichiarazioni e proteste che si riflettono nei media sono il risultato della disinformazione".