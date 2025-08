Baghaei: L'Occidente cerca di mettere a tacere ogni critico del genocidio israeliano

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna - "Esmaeil Baghaei", portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, mercoledì, in aggiunta ai commenti di "Josep Borrell", ex responsabile della politica estera dell'Unione Europea, che criticava l'inazione dell'Unione Europea riguardo ai crimini del regime sionista, ha scritto un messaggio sulla piattaforma di social media X (Twitter).

L'ex responsabile della politica estera dell'Unione Europea aveva scritto in un messaggio: "Ieri il Consiglio dell'Unione Europea non è riuscito a prendere una decisione sulla violazione da parte di Israele della clausola sui diritti umani nell'accordo di cooperazione. Ma questa è una decisione in sé: l'Europa decide di non punire i crimini di guerra in corso di Israele e permette che il genocidio a Gaza continui senza interruzioni."

Baghaei ha anche scritto a riguardo: "E questo è esattamente in linea con le sanzioni statunitensi contro 'Francesca Albanese', relatrice speciale per la Palestina, per mettere a tacere ogni critico del genocidio e dei continui crimini brutali di Israele a Gaza e in Cisgiordania."