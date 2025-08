Rapporto dell'Associated Press sui dettagli dell'accordo tra i tre paesi europei sull'Iran

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna - due funzionari statunitensi e due diplomatici europei, che hanno chiesto di rimanere anonimi, hanno dichiarato che gli ambasciatori di Regno Unito, Francia e Germania presso le Nazioni Unite si sono incontrati martedì presso la missione tedesca per discutere un possibile accordo con l'Iran o la reintroduzione di sanzioni contro il paese.

Funzionari statunitensi hanno anche affermato che la questione è stata sollevata in una telefonata di lunedì tra il Segretario di Stato americano Marco Rubio e i ministri degli Esteri dei tre paesi.

Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato martedì, dopo la telefonata, che i quattro avevano parlato di garantire che l'Iran non ottenesse armi nucleari.

Regno Unito, Francia e Germania fanno parte dell'accordo nucleare del 2015 con l'Iran, noto come Piano d'azione congiunto globale (JCPOA), che ha portato alla limitazione del programma nucleare di Teheran in cambio della revoca delle sanzioni contro il paese, un accordo dal quale l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ritirato unilateralmente gli Stati Uniti nel 2018 durante il suo primo mandato presidenziale.

La troika europea, in base a questo accordo, può ripristinare le sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Iran utilizzando una clausola nota come meccanismo di innesco.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha affermato martedì che i tre paesi europei hanno il diritto di ripristinare le sanzioni.

Il Ministero degli Esteri francese ha dichiarato in un comunicato dopo la riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea a Bruxelles: "Barrot, riguardo all'Iran, ha sottolineato la priorità di riprendere i negoziati per stabilire un quadro a lungo termine per il programma nucleare iraniano. Francia, Germania e Regno Unito, senza un impegno verificabile da parte dell'Iran entro la fine di agosto al massimo, hanno il diritto di ripristinare le sanzioni delle Nazioni Unite che erano state revocate dieci anni fa."

Secondo l'Associated Press, i diplomatici non hanno fornito dettagli sull'accordo inteso dalla troika europea.

Il ministro degli Esteri iraniano Sayyed Abbas Araghchi ha dichiarato nei giorni scorsi che Teheran accetterà la ripresa dei negoziati nucleari con gli Stati Uniti se sarà garantito che non ci saranno ulteriori attacchi, dopo gli attacchi di Israele e degli Stati Uniti alle sue strutture nucleari.

Ha detto che "deve esserci una ferma garanzia che tali azioni non si ripeteranno" e ha sottolineato che "l'attacco alle strutture nucleari dell'Iran ha reso più difficile e complessa la ricerca di una soluzione".

Il regime sionista ha lanciato i suoi attacchi aggressivi contro l'Iran all'alba del 13 giugno con il pretesto di affrontare la minaccia nucleare iraniana, mentre Teheran e Washington stavano negoziando per raggiungere un accordo sul programma nucleare iraniano e sulle sanzioni contro il paese. Gli Stati Uniti, pochi giorni dopo l'inizio della guerra, in concomitanza con Israele, hanno quindi preso di mira tre siti nucleari chiave in Iran.