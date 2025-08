Centinaia di migliaia di persone a Gaza soffrono la fame e le malattie

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - il consulente per i media dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) ha dichiarato: "La situazione umanitaria a Gaza ha raggiunto la fase post-catastrofe e centinaia di migliaia di residenti soffrono la fame e le malattie contemporaneamente al completo collasso dei servizi."

Adnan Abu Hasna ha aggiunto: "Ora stiamo parlando della fase post-catastrofe. La situazione è diventata critica in modo grave e senza precedenti e centinaia di migliaia di persone sono affamate e malate. Le malattie si sono diffuse a causa della malnutrizione e del consumo di acqua insalubre e contaminata."

Il consulente per i media dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA), accogliendo con favore la posizione dell'Unione Europea di accordo con la parte israeliana per il ritorno delle organizzazioni internazionali a Gaza, ha sottolineato: "L'UNRWA spera che questo accordo venga attuato con l'ingresso di centinaia di camion di aiuti alimentari e medici al giorno."

Adnan Abu Hasna, definendo insufficienti gli aiuti arrivati a Gaza, ha detto: "Le spedizioni arrivate dal 17 maggio ad oggi non superano le 11.000 tonnellate, mentre questa quantità avrebbe dovuto entrare a Gaza in un solo giorno."

Il consulente per i media dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) ha chiarito: "Come Nazioni Unite, stiamo esercitando pressione sulla parte israeliana per aprire i valichi e aumentare gli aiuti umanitari."

Adnan Abu Hasna ha criticato aspramente il centro di distribuzione creato da Stati Uniti e regime sionista, definendolo un'azione completamente fallita per affrontare la crescente fame dei residenti di Gaza.

Il consulente per i media dell'UNRWA ha accusato il regime sionista di sfruttare l'istituzione nota come "Gaza" e ha affermato che il suo obiettivo era attirare i residenti nel sud di Gaza come preludio per allontanarli, e si è fortemente opposto a ciò.

Questa agenzia delle Nazioni Unite aveva già avvertito in precedenza, riferendosi alla continuazione delle aggressioni nella Striscia di Gaza, della grave situazione sanitaria dovuta alla mancanza di acqua potabile e igienica e delle conseguenze del caldo in questa regione.