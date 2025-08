Incursione armata delle forze del governo di al-Julani nel villaggio sciita alla periferia di Homs

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna - fonti locali hanno riferito di un attacco armato da parte di elementi affiliati al governo di al-Julani contro il villaggio di al-Mazra'a, nella periferia occidentale della provincia di Homs. Questo villaggio, prevalentemente sciita, è stato teatro di violenti scontri, sparatorie diffuse e un'atmosfera tesa nelle ultime ore.

Secondo le informazioni ricevute, una persona è stata martirizzata e diverse altre sono rimaste ferite durante l'attacco. I gruppi attaccanti hanno anche arrestato un gran numero di giovani sciiti del villaggio.

Testimoni oculari riferiscono che il suono di forti spari ha echeggiato nel villaggio sciita di al-Mazra'a e sono state segnalate scene di donne e bambini che urlavano e fuggivano per le strade in preda al terrore. La situazione della sicurezza nella regione è stata descritta come estremamente critica e finora non è stata rilasciata alcuna reazione ufficiale dal governo di al-Julani al riguardo.

Pochi giorni fa, il corpo di Sheikh Rasoul Shahoud, un noto religioso sciita siriano, era stato trovato nella sua auto personale vicino alla città di Homs, nella Siria occidentale, con segni di proiettili. Secondo il rapporto, individui armati sconosciuti gli hanno sparato direttamente vicino a un checkpoint affiliato alle forze di sicurezza del governo di al-Julani intorno alla città di Homs e al villaggio di al-Mazra'a, che è anche la città natale del religioso. Il villaggio di al-Mazra'a è stato teatro di proteste popolari in condanna di questo assassinio.

È opportuno notare che la provincia di Homs, nel centro della Siria, è uno dei principali centri di insediamento degli sciiti del paese, con circa ottantamila sciiti siriani che risiedono nella città di Homs e in decine di villaggi circostanti. Un gran numero di sciiti della provincia di Homs, dopo la caduta del governo di Assad, sono stati costretti a lasciare le proprie case e a rifugiarsi in Libano per paura per la propria vita.