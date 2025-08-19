Secondo l'agenzia di stampa Abna, il quotidiano ebraico Yedioth Ahronoth ha riferito che l'uso di sostanze psicotrope è diventato molto comune tra i soldati sionisti.

Il rapporto continua affermando che gli avvertimenti sulla diffusione del consumo di droghe tra questi soldati si sono intensificati.

In precedenza era già stato riportato che il consumo di alcol e droghe tra i soldati sionisti era aumentato. Inoltre, un gran numero di soldati che hanno partecipato alla guerra di Gaza si stanno suicidando.