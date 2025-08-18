Caricatura | L'illusione della Grande Israele!

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, aveva recentemente dichiarato in un'intervista con il canale sionista "i24": "Sto svolgendo una missione storica e spirituale e sono emotivamente legato al sogno della Grande Israele." Queste dichiarazioni hanno scatenato una forte reazione da parte dei paesi e dei funzionari di tutto il mondo, in particolare dei funzionari della regione, e una condanna diffusa tra le nazioni musulmane.