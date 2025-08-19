ONU: L'86% di Gaza è inabitabile

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (as) - Abna -, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari ha nuovamente lanciato un avvertimento martedì mattina sulla disastrosa situazione umanitaria nella Striscia di Gaza.

L'agenzia ha dichiarato in un comunicato: "Il piano militare di Israele nella città di Gaza avrà un impatto catastrofico sulla situazione umanitaria. Costringere centinaia di migliaia di persone a fuggire è una ricetta per il disastro e potrebbe portare a sfollamenti forzati".

Il canale "Al Jazeera" ha citato il comunicato: "Affermiamo il nostro impegno a servire il popolo di Gaza e saremo presenti per fornire supporto nella città di Gaza".

L'organizzazione ha spiegato, affermando che quasi l'86% della Striscia di Gaza è attualmente sotto ordini di evacuazione o aree militari dell'esercito del regime sionista: "Abbiamo bisogno di un accesso senza ostacoli a tutte le parti di Gaza e dell'ingresso di rifornimenti attraverso tutti i valichi".

Secondo il rapporto, il comunicato ha anche aggiunto: "Gli ospedali nel sud della Striscia di Gaza stanno operando al doppio della loro capacità e l'accoglienza di pazienti dal nord avrà conseguenze gravi".