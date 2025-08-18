La resistenza in prigionia deve essere ulteriormente evidenziata nella narrazione della Sacra Difesa

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - ABNA - in concomitanza con l'anniversario del ritorno dei gloriosi veterani nella patria islamica, si è tenuta una cerimonia di presentazione e recensione del libro "Io non sono Ebrahim Hadi" con la partecipazione del generale Mehdi Amirian, direttore del Museo Nazionale della Rivoluzione Islamica e della Sacra Difesa, del glorioso veterano Ebrahim Hadi, narratore dell'opera, di Mohammad Ghasemipour, critico letterario, di Amir Nobarani, autore del libro, e di un gruppo di giornalisti e appassionati di letteratura della Sacra Difesa presso la Fakah Digital Gallery del Museo Nazionale della Rivoluzione Islamica e della Sacra Difesa.

All'inizio della cerimonia, il generale Amirian ha sottolineato la necessità di prestare attenzione alle varie dimensioni della guerra imposta di otto anni, affermando che la Sacra Difesa non si svolgeva solo sul campo di battaglia, ma anche all'interno delle famiglie. Ha dichiarato: "Diverse classi sociali erano presenti nella Sacra Difesa; dai comandanti e dalle forze del Basij dietro le trincee ai padri, madri, mogli e figli dei combattenti che hanno svolto un ruolo importante in questo percorso".

Il generale Amirian ha aggiunto: "La guerra imposta di 12 giorni conteneva anche molti eventi che, se considerati, possono farci comprendere meglio l'atmosfera della Sacra Difesa; quindi, dovremmo parlare di più delle difficoltà sopportate dalle mogli, dai figli e dai genitori dei martiri e dei veterani e fornire loro maggiore sostegno".

Il direttore del Museo Nazionale della Rivoluzione Islamica e della Sacra Difesa ha sottolineato la necessità di concentrarsi sul tema dei veterani, osservando: "Il campo dei veterani non è stato trattato come si deve. Anche se alcune istituzioni e organizzazioni hanno svolto delle attività, c'è ancora molto da fare. La resistenza sul campo di battaglia ha un significato, ma la resistenza durante la prigionia ha un altro significato. Un combattente che lotta con un'arma in una trincea combatte in un modo, ma quando viene fatto prigioniero nel territorio del nemico e sotto il suo dominio, affronta una situazione diversa. Anche nella prigione del nemico, i nostri veterani non hanno smesso di resistere".

Ha precisato: "Durante la prigionia, l'ombra del nemico è sul prigioniero; egli è sotto pressione da parte del nemico per quanto riguarda il cibo, le necessità di base e le attività culturali, religiose e personali. In apparenza, si potrebbe pensare che non ci sia più un dovere per il prigioniero, ma i nostri veterani non hanno smesso di combattere e resistere anche in quelle condizioni. Questo concetto deve essere evidenziato più che mai nella narrazione della Sacra Difesa."

Il generale Amirian ha affermato che la Sacra Difesa, e in particolare il campo dei veterani, necessitano di una produzione di libri e opere scritte molto maggiore di quanto non sia già stato fatto. Ha continuato: "La resistenza sul campo di battaglia ci dà una grande lezione, ma la resistenza in prigionia, sotto il controllo del nemico, ha un altro significato di resilienza che deve essere considerato e studiato. Lo studio e la pubblicazione di libri in questo campo sono un passo prezioso e dovrebbero essere ampliati".

Successivamente, Amir Nobarani, autore del libro "Io non sono Ebrahim Hadi", ha parlato del processo di creazione dell'opera, affermando: "Dopo la morte dei genitori del martire, suo fratello ha raccontato dei ricordi che hanno gettato le basi per la scrittura di una parte di questo libro. In effetti, lo sforzo e il duro lavoro per raccogliere queste narrazioni hanno portato alla creazione di un'opera duratura su questo nobile martire".