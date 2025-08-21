Le sfide del disarmo di Hezbollah; in che modo "Sheikh Naim Qassem" ha sconvolto gli equilibri?

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il quotidiano libanese Al-Akhbar ha analizzato il traffico diplomatico a Beirut dopo la visita di Ali Larijani, segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano in Libano e la presenza degli inviati americani Thomas Barrack e Morgan Ortagus nel paese, e ha scritto che anche l'inviato saudita Yezid bin Farhan è atteso a Beirut. Il rapporto aggiunge che Washington ha continuato ad attivare la diplomazia della pressione sul fronte libanese e che i suoi rappresentanti hanno chiesto ai funzionari libanesi di completare i passi necessari per il disarmo della Resistenza. Anche se questo viaggio era apparentemente per incoraggiare i funzionari libanesi, la delegazione americana era in realtà alla ricerca di una revisione delle posizioni del Libano, specialmente dopo la visita di Ali Larijani a Beirut. Il viaggio di Barrack e Ortagus non è stato lungo e sono partiti per i territori occupati subito dopo la fine dei loro incontri. Tarek Mitri, vice primo ministro libanese, ha dichiarato al canale qatariota Al-Araby che se Israele non si impegna a rispettare il documento americano, il Libano non si sentirà obbligato a farlo.

Le conseguenze del discorso del segretario generale di Hezbollah in Libano

Fonti ben informate hanno valutato l'ultimo discorso dello sceicco Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah, come il suo discorso più importante e più duro dalla fine della guerra e hanno affermato che queste parole hanno avuto un impatto evidente in Libano e hanno fatto esitare i funzionari libanesi nelle loro decisioni. Ciò ha portato il contenuto delle parole dello sceicco Naim Qassem ad essere sollevato anche negli incontri di Barrack con i tre presidenti del Libano e con il comandante dell'esercito, Rudolph Heikal. Fonti informate hanno rivelato che il presidente libanese Joseph Aoun, durante il suo incontro con Barrack e Ortagus, ha sollevato tre punti fondamentali: Primo: Aoun ha sottolineato che il Libano ha fatto il primo passo necessario e ha deciso di limitare le armi in un periodo di tempo specifico e che l'esercito libanese è responsabile della stesura del meccanismo di esecuzione per la decisione del governo, quindi l'America deve ottenere il consenso di Damasco e Tel Aviv al contenuto dell'accordo, poiché il Libano non può passare alla fase di esecuzione senza passi reciproci. Secondo: Aoun ha sottolineato la necessità di sostenere l'esercito libanese e ha affermato che l'esercito manca delle capacità e degli strumenti necessari e non può svolgere questa missione da solo. Ha detto che l'esercito libanese è in attesa di sostegno. Terzo: Aoun ha chiesto la creazione delle infrastrutture necessarie per lanciare un progetto di sostegno finanziario ed economico per il Libano.

Il primo ministro libanese Nawaf Salam, nel suo incontro con Barrack, ha sottolineato la necessità che la parte americana adempia alle proprie responsabilità, esercitando pressioni su Israele per fermare le azioni ostili, ritirarsi dai punti occupati e liberare i prigionieri. Ha anche sottolineato la priorità di sostenere e rafforzare le capacità delle forze armate libanesi in termini finanziari e di attrezzature, in modo che possano svolgere i compiti richiesti.

Secondo una fonte ufficiale ben informata, Aoun e Salam pensavano che Hezbollah avrebbe taciuto sulla risoluzione del disarmo e si sarebbe ritirato e avrebbe fatto concessioni, specialmente a causa delle recenti minacce israeliane, ma le posizioni del segretario generale di Hezbollah in difesa delle armi della Resistenza sono andate oltre le loro aspettative. D'altra parte, il regime sionista nelle sue posizioni politiche nelle ultime settimane ha respinto qualsiasi impegno nei confronti del Libano e continua le sue aggressioni contro il Libano anche sul piano operativo.

Barrack non aveva nulla di nuovo da dire

La fonte del quotidiano Al-Akhbar, sottolineando che "Barrack non aveva nulla di nuovo da dire in questo viaggio", ha aggiunto che Nabih Berri ha sottolineato la necessità che Israele si ritiri dai territori occupati e interrompa le azioni ostili prima di qualsiasi discussione sul disarmo. Berri ha ripetuto ciò che aveva detto al canale Al-Arabiya il giorno prima di incontrare Barrack e lo ha rimproverato, dicendo: "Nel tuo ultimo viaggio a Beirut è stato raggiunto un accordo, perché non lo hai rispettato affinché le cose non arrivassero a questo punto?" Berri ha anche chiesto all'inviato americano l'impegno di Israele a rispettare l'accordo di cessate il fuoco e a ritirarsi dai territori libanesi ai confini internazionali riconosciuti e ha sottolineato che questo è il preludio alla stabilità in Libano e un'opportunità per avviare il processo di ricostruzione per il ritorno degli abitanti del sud nelle loro aree residenziali e per fornire i componenti di sostegno all'esercito libanese.