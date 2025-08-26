Segretario Generale di Hezbollah: Se non fosse stato per la resistenza, Israele avrebbe raggiunto Beirut/ Non deporremo mai le armi

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna - Sheikh "Naim Qassem", Segretario Generale di Hezbollah in Libano, ha tenuto oggi un discorso in occasione della commemorazione di Allamah Sayyid Abbas Ali al-Mousawi (membro del consiglio religioso nel Consiglio Supremo Sciita del Libano, membro del consiglio di amministrazione e uno dei fondatori del Raduno dei Saggi Musulmani in Libano), e ha discusso gli sviluppi in Libano, dicendo che la battaglia di "Fajr al-Jurud" è stata una battaglia condotta con la cooperazione congiunta dell'esercito libanese e della sua resistenza islamica e con la coraggiosa decisione di "Michel Aoun".

Ha continuato, riferendosi alla scomparsa dell'Imam Musa Sadr, dicendo: "L'Imam Sadr ha creato cambiamenti radicali in Libano ed è stato il leader dei combattenti. Aveva un forte interesse per l'unità nazionale nel paese e credeva che il Libano meridionale, a nome di tutto il paese e degli arabi, avesse resistito. Anche noi promettiamo all'Imam Sadr che saremo sotto la bandiera della resistenza."

Il Segretario Generale di Hezbollah ha aggiunto: "La battaglia di 'Fajr al-Jurud' è stata una battaglia condotta dall'esercito libanese e dalla resistenza islamica e ha ottenuto un grande risultato. La decisione di Michel Aoun (l'allora presidente del Libano) di combattere contro i Takfiri e l'ISIS a Fajr al-Jurud è stata una decisione risoluta e coraggiosa che è stata presa nonostante le pressioni degli Stati Uniti."

Sheikh Naim Qassem ha aggiunto: "Al momento della battaglia di Fajr al-Jurud, Joseph Aoun era il comandante dell'esercito e c'era una piena cooperazione e in questa battaglia c'è stata una coordinazione tra la resistenza e l'esercito sotto il suo comando, e questa battaglia è un modello di strategia difensiva, perché la resistenza ha sostenuto l'esercito libanese nella liberazione (dei territori del sud)."

Ha anche sottolineato l'aggressione del regime sionista contro lo Yemen, affermando: "Israele ha bombardato lo Yemen ma, come sempre, ha bombardato le infrastrutture civili e i civili. Israele commette crimini davanti agli occhi del mondo. Lo Yemen ha una posizione eroica contro l'aggressione israeliana e ringraziamo il caro Yemen per la sua posizione eccezionale nel sostenere il popolo di Gaza."

Il Segretario Generale di Hezbollah in Libano, riferendosi alla decisione del governo libanese di disarmare la resistenza, ha detto che non deporranno mai le armi che sono la loro dignità e la loro forza e che li proteggono dal nemico.

Il Segretario Generale della resistenza libanese ha continuato dicendo: "Se non fosse stato per la resistenza, Israele avrebbe raggiunto Beirut, proprio come ha raggiunto Damasco e avrebbe occupato 600 chilometri [del territorio libanese], proprio come è successo in Siria."

Sheikh Naim Qassem, Segretario Generale di Hezbollah in Libano, ha sottolineato che la resistenza rimarrà una solida barriera contro la realizzazione degli obiettivi del regime di occupazione e gli occupanti non saranno mai in grado di rimanere in Libano e attuare il loro progetto espansionistico nel paese.

Ha aggiunto che il governo libanese ha preso una decisione sbagliata riguardo al disarmo del Libano e della sua nazione, mentre le aggressioni israeliane continuano e cercano di attuare i loro scopi espansionistici sotto la supervisione degli Stati Uniti.

Sheikh Naim Qassem ha notato che questa decisione del governo libanese è stata dettata dagli Stati Uniti e da Israele e questo governo, se continua su questa strada, non può garantire la sovranità del Libano.

Il Segretario Generale di Hezbollah in Libano ha continuato: "Non deporremo mai le nostre armi, e le nostre armi sono la nostra vita, il nostro onore, la nostra terra e la nostra dignità, e non lasceremo mai Israele nel nostro paese."

Sheikh Naim Qassem ha dichiarato: "Coloro che cercano di disarmarci sono come se stessero cercando di prenderci la vita, e se ci provano, il mondo vedrà la nostra tenacia."

Ha affermato che la resistenza sostiene l'esercito nazionale del paese, che rimane il primo responsabile della difesa del paese. La resistenza è una reazione all'aggressione del nemico e la contrasta e ne impedisce gli obiettivi. L'armamento dell'esercito è necessario e deve essere responsabile (della difesa del paese) e la resistenza è un fattore di supporto.

Il Segretario Generale di Hezbollah ha sottolineato che Israele potrebbe occupare, uccidere e distruggere, ma noi lo affronteremo in modo che non possa stabilizzarsi, e questa è la nostra capacità. Il dovere della resistenza ora è più alto e più severo, e Israele non potrà mai rimanere in Libano.

Sheikh Naim Qassem ha anche detto che la road map include l'espulsione del nemico dalla terra libanese, la cessazione delle aggressioni, il rilascio dei prigionieri, l'inizio della ricostruzione e poi l'affrontare la strategia difensiva.

Respingendo l'approccio di concessione al regime sionista, ha chiesto al governo libanese di attenersi all'accordo con Hezbollah, di non cedere alle pressioni e di affrontare con coraggio e responsabilità ciò che gli viene chiesto.