La riuscita guerra di logoramento di Ansar Allah dello Yemen contro il regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa internazionale Ahl-ul-Bayt (AS) - Abna - il sito web in lingua ebraica Walla ha ammesso che Ansar Allah dello Yemen è riuscito a trascinare il regime sionista in una guerra di logoramento. Gli yemeniti hanno stabilito delle condizioni per porre fine a questa guerra; finché gli attacchi contro Gaza continueranno, anche il lancio di missili e gli attacchi con droni dallo Yemen continueranno.

Il rapporto prosegue, affermando che, inoltre, gli yemeniti determinano anche l'intensità e la portata degli attacchi. Tel Aviv, dopo ogni attacco contro lo Yemen, spera che questa volta l'equilibrio di potere contro le forze armate yemenite cambierà, ma risulta che nulla è cambiato.

Il rapporto sottolinea che, dopo l'aumento degli attacchi yemeniti, l'esercito del regime sionista ha chiesto agli Stati Uniti di intervenire, ma Washington si è resa conto che i danni di questi attacchi contro lo Yemen erano maggiori di quanto avesse immaginato.

Il rapporto prosegue affermando che la cosiddetta "superpotenza mondiale" è stata costretta a negoziare con lo Yemen e alla fine ha raggiunto un cessate il fuoco. Gli Stati Uniti hanno lasciato Tel Aviv da sola contro lo Yemen. Nessuno degli attacchi di Tel Aviv contro lo Yemen ha portato a una diminuzione della potenza militare di questo paese e dell'intensità degli attacchi contro i territori occupati.