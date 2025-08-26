Agenzia di stampa Abna: Contemporaneamente ai fitti colloqui tra "Ron Dermer", ministro degli affari strategici del regime sionista, e "As'ad Shaibani", ministro degli affari esteri del regime al potere in Siria, a Parigi, il quotidiano ebraico "Maariv" ha annunciato che Donald Trump sta cercando di organizzare un incontro tra Benjamin Netanyahu e Abu Muhammad al-Joulani a Washington, prima dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre.

Due mesi fa, quando il primo ministro del regime sionista si recò a Washington, alcuni media occidentali sostenevano che c'era la possibilità che Netanyahu e Trump, insieme alla finta festa dopo la guerra con l'Iran, avrebbero formalmente fatto entrare la Siria nell'Accordo di Abramo, ma questa affermazione non si è avverata. Apparentemente, "il futuro della sovranità sulle alture del Golan" e "la garanzia di non rovesciare il nuovo sistema politico in Siria" erano due questioni su cui la parte sionista non intendeva mostrare flessibilità. L'attacco al Ministero della Difesa e al Palazzo Presidenziale siriano è avvenuto in quel momento critico. Ora, dopo i fitti colloqui tra funzionari sionisti e siriani a Baku e Parigi, sembra che la Siria sia più che mai sull'orlo di aderire all'Accordo di Abramo e di diventare uno dei pezzi di sicurezza del regime sionista nella regione araba orientale.

Cosa sta succedendo a Parigi?

Martedì 19 agosto, con la mediazione di Tom Barak, inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria, "As'ad Shaibani", ministro degli affari esteri siriano, e Ron Dermer, ministro degli affari strategici del regime sionista, si sono incontrati a Parigi. L'ordine del giorno di questa riunione era le misure di sicurezza lungo il confine tra Siria e i territori occupati. L'agenzia di stampa statale siriana "SANA", pur annunciando ufficialmente l'incontro, ha dato notizia delle intese raggiunte nella riunione. La televisione siriana, citando una fonte governativa, ha annunciato che anche Hussein Salameh, capo dell'intelligence del paese, era presente al luogo dell'incontro. In questo colloquio, si è deciso che la provincia di Suwayda rimarrà una parte inseparabile della Siria.

Secondo Axios, l'incontro si è concentrato sulla creazione di un corridoio umanitario dai territori occupati a Suwayda, che è in realtà il primo pezzo del corridoio di David. Il punto chiave è che gli incontri tra i funzionari del regime siriano e i funzionari sionisti sono in corso dall'inizio del loro insediamento, ma oggi vengono annunciati apertamente. Secondo le risoluzioni di questa riunione, dopo la creazione di un corridoio umanitario dai territori occupati a Suwayda, gli americani e i sionisti proteggeranno il corridoio aereo e l'UNIFIL sarà responsabile della protezione dei convogli di aiuti terrestri. Allo stesso tempo, la Siria proteggerà il corridoio, non i convogli.

Completare il percorso incompiuto

I movimenti politici per mettere Joulani sul treno della normalizzazione sono iniziati mesi fa. Il 18 aprile 2025, Abu Muhammad al-Joulani ha discusso varie questioni bilaterali, regionali e internazionali con i rappresentanti repubblicani del Congresso degli Stati Uniti Corey Mills e Marilyn Stutzman. Apparentemente, dopo questo incontro, i rappresentanti del governo degli Stati Uniti dovrebbero informare Mike Waltz, l'allora consigliere per la sicurezza nazionale del governo degli Stati Uniti, dei colloqui e consegnare la lettera di Joulani a Trump. Mills, in un'intervista con Bloomberg, ha annunciato che due questioni, "la revoca delle sanzioni di Cesare" e "la normalizzazione delle relazioni con il regime sionista", sono state al centro dei negoziati della squadra americana con Joulani. Dopo questo incontro e la successiva mediazione saudita, sono state gettate le basi per un incontro tra Joulani e Trump in Arabia Saudita e l'annuncio della revoca delle sanzioni di Cesare.

A seguito di questi sviluppi, nel luglio 2025 la revoca delle sanzioni contro la Siria è stata formalmente firmata da Trump. Ieri, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha emesso le norme finali per la revoca delle sanzioni contro la Siria. L'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri del Dipartimento del Tesoro (OFAC) ha dichiarato in un comunicato che "a seguito della revoca dello stato di emergenza nazionale in base al quale queste norme sono state emanate, e alla luce dei cambiamenti nella politica degli Stati Uniti nei confronti della Siria", sta rimuovendo le norme sulle sanzioni contro la Siria dalla raccolta di leggi federali.

Secondo il media libanese "Al-Akhbar", le condizioni della Siria per normalizzare le relazioni con il regime sionista sono: "Il regime sionista riconosca il regime di Abu Muhammad al-Joulani", "Gli attacchi del regime sionista sul suolo siriano cessino", "Vengano stabilite nuove misure di sicurezza nel sud della Siria" e "Gli Stati Uniti sostengano un accordo di pace con Tel Aviv".

Dall'altra parte, i funzionari sionisti hanno dichiarato che non lasceranno completamente il suolo siriano e che stanno cercando un tipo di accordo "Camp David nuovo" con la Siria e la definizione di tre zone di sicurezza lungo la striscia di confine con questo paese arabo. Nel punto "A", le forze dell'esercito del regime sionista rimarranno per ottenere garanzie di sicurezza, e nel punto "B", le forze locali, non l'esercito siriano, saranno presenti. L'esercito siriano può essere presente solo nel punto "C" con equipaggiamento militare leggero.

Inoltre, Tel Aviv chiede il riconoscimento della sovranità di questo regime sulle alture del Golan da parte del governo di Damasco. Ora, resta da vedere se il regime di Joulani accetterà questa richiesta. Alcuni esperti ritengono che i sionisti stiano lavorando contemporaneamente su altre due soluzioni, come il riconoscimento della parte siriana delle alture del Golan come territorio siriano e il successivo affitto per 99 anni da parte degli Stati Uniti o del regime sionista. È anche possibile che con il via libera degli Stati Uniti, la Siria rinunci alle alture del Golan e, in cambio, occupi e annetta la provincia di Tripoli in Libano.

Conclusione

L'incontro e il possibile accordo tra Abu Muhammad al-Joulani e Benjamin Netanyahu a Washington causeranno un cambiamento geopolitico nel Mediterraneo orientale. Un tale evento porterà a un legame di sicurezza profondo tra il regime sionista e la Siria e potrebbe gettare le basi per futuri sviluppi come la formazione del corridoio di David o un attacco all'Iraq settentrionale o al Libano meridionale.

Nel sogno del "Grande Israele", una gran parte del territorio siriano sarà occupata dai sionisti. Questa affermazione ha acquisito importanza quando Benjamin Netanyahu, in un'intervista con il canale "I24", ha annunciato la sua "missione storico-spirituale" per realizzare l'idea del "Grande Israele"! Senza dubbio, la finalizzazione di questo "sogno nero" nella regione dell'Asia occidentale non è realizzabile a breve termine, ma il movimento del regime sionista verso la sua realizzazione gradualmente distruggerà la sovranità nazionale degli stati arabi e trasformerà il loro territorio in un campo per nuove avventure di Tel Aviv.