Reazione dell'Arabia Saudita alle aggressioni di Tel Aviv contro la Siria e al piano di smembramento di quel paese

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Mayadeen, il Ministero degli Esteri dell'Arabia Saudita ha annunciato che condanna fermamente la continuazione delle aggressioni del regime sionista contro la Siria e l'avanzata di questo regime nel territorio di quel paese.

Questo ministero ha anche sottolineato che respinge categoricamente le richieste separatiste per lo smembramento della Siria.

Riyadh ha invitato tutte le componenti della società siriana a procedere sulla base della logica e del dialogo.

Questo mentre il ministro della guerra del regime sionista, Israel Katz, ha annunciato oggi che gli occupanti militari di questo regime rimarranno nelle alture del Jabal al-Sheikh in Siria.

Per giustificare l'occupazione del territorio siriano da parte del regime sionista, ha affermato che i militari sionisti devono rimanere in questa zona per proteggere la sicurezza delle alture occupate del Golan siriano e della Galilea.

Attualmente, l'esercito del regime sionista è schierato e ha occupato nove aree nel territorio siriano.