Campagna globale per boicottare Google; un'azienda le cui mani sono macchiate del sangue degli iraniano

Gli utenti hanno lanciato l'hashtag #BoycottGoogle per esprimere la loro rabbia per un accordo appena trapelato tra Google e YouTube e l'ufficio di Netanyahu. Secondo Pars Today, citando l'agenzia di informazione americana Drop Site News, Google sta eseguendo un contratto pubblicitario da 45 milioni di dollari con Israele per condurre campagne che negano la carestia a Gaza.

Carestia a Gaza

L'agenzia di stampa Fars ha riferito che questo contratto di sei mesi, iniziato a giugno, è stato implementato attraverso YouTube e il suo servizio Display & Video 360. Nel contratto, Google è descritto come una "entità chiave" nel sostenere la strategia di pubbliche relazioni di Netanyahu.

Premier del regime sionista, Benjamin Netanyahu

In particolare, il contratto tra Israele e Google riguarda non solo la guerra di Gaza e la conseguente crisi alimentare, ma anche la recente guerra di 12 giorni tra Israele e l'Iran.

Attacco israeliano a Piazza Tajrish a Teheran

Un articolo dell'Organizzazione Araba per la Verifica della Realtà (Misbar) ha descritto le pubblicità israeliane su Google e Meta durante il conflitto Iran-Israele come "propaganda diffusa", ritraendo i bombardamenti dell'Iran come necessari per la sicurezza di Israele e dell'Occidente.

Di seguito sono riportati alcuni dei numerosi commenti degli utenti che chiedono il boicottaggio di Google:

Qual è una buona alternativa a Google Maps e al Play Store?

Ci deve essere un'alternativa a Google.

Al diavolo Google e YouTube! Boicottate entrambi. Questo è un lavaggio del cervello a favore di una setta sionista genocida i cui ministri sono stati incriminati dalla Corte Internazionale di Giustizia e dalla Corte Penale Internazionale.

Se questa notizia è vera, allora dovremmo promettere al popolo palestinese di boicottare completamente Google e YouTube.

Questa notizia è vera? Se sì, allora dovremmo boicottare ampiamente le azioni di Google.

Boicottare YouTube/Boicottare Google/Boicottare Israele

Altre 2 entità commerciali sono state aggiunte alla lista globale del boicottaggio

È ora che tutti usiamo Rumble (piattaforma di condivisione video), YouTube dovrebbe essere abbandonato.

Interrompere tutti i servizi e gli abbonamenti Google

Boicottare i prodotti Google perché sono partner diretti nella guerra genocida contro Gaza.