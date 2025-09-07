Dignità umana, giustizia e sicurezza: pilastri dell'unità islamica

Il Segretario Generale del Forum Mondiale per la Prossimità delle Scuole di Pensiero Islamiche (WFPIST), Hojat-ol-Islam Hamid Shahriari, ha pronunciato queste osservazioni in un discorso prima dei sermoni della preghiera del venerdì di questa settimana a Teheran, sottolineando che l'unità islamica a livello nazionale, regionale e internazionale deve essere rafforzata per resistere all'unilateralismo americano.

Si è congratulato con i fedeli per l'arrivo della Settimana dell'Unità Islamica, affermando che il WFPIST ha perseguito questo prezioso concetto nel mondo islamico durante le 38 edizioni della Conferenza Internazionale sull'Unità Islamica e ha trasmesso il messaggio di unità al mondo.

Quest'anno, in coincidenza con il 1500° anniversario della nascita del Santo Profeta (pace e benedizioni su di lui), la 39a Conferenza sull'Unità Islamica intitolata "Profeta della Misericordia" si terrà da sabato fino alla fine della settimana, ha osservato.

Approfondendo il concetto di unità, ha affermato che almeno tre valori islamici sono al centro dell'unità e che l'unità si forma sull'asse di questi valori assoluti.

L'unità è un concetto universale e il mondo intero cerca di stabilire unioni per accrescere il proprio potere e la propria autorità, ha osservato.

Sottolineando che il primo valore dell'unità è la dignità umana, Hojat-ol-Islam Shahriari ha affermato che Dio Onnipotente ha dotato tutti gli esseri umani di dignità: "E abbiamo onorato i figli di Adamo" (Versetto 70 della Sura Al-Isra).

La dignità non è una caratteristica specifica degli iraniani, dei musulmani o persino delle religioni divine; ogni essere umano è degno di dignità e dovrebbe essere rispettato, ha sottolineato. "Gli esseri umani sono rispettati e hanno dignità perché sono umani. Questo è il primo valore su cui si costruisce l'unità e la società umana sarà unita sulla base di questa dignità divina".

Il religioso ha introdotto il secondo valore, la giustizia, e ha aggiunto: "Gli esseri umani hanno dei diritti che devono essere rispettati.

"Questi diritti includono il diritto alla vita; che una persona possa vivere senza essere uccisa dagli oppressori. Un altro diritto è quello di vivere liberamente; che una persona possa vivere senza restrizioni o assedi. Il diritto successivo è quello all'alloggio; avere una casa e poterla scegliere autonomamente. Anche il diritto al nutrimento, all'accesso al cibo e all'acqua sono tra i diritti fondamentali di ogni essere umano. Il rispetto di questi diritti è un requisito per la giustizia."

La terza caratteristica dell'unità è la sicurezza, ha affermato. "Tutti gli esseri umani hanno il diritto di vivere in sicurezza; che sia a casa o a scuola, in moschea o in ospedale, o al lavoro. Qualsiasi oppressore che li privi di questa sicurezza ha commesso un atto di ostilità contro l'unità umana."

Ha aggiunto che se la Palestina è diventata oggi un punto di riferimento per l'unità, è perché i tre valori di dignità, giustizia e sicurezza sono stati violati.

"Queste tre caratteristiche sono comprensibili a tutti gli esseri umani ed è per questo che anche i non musulmani difendono la Palestina. Difendere la dignità umana, la giustizia e la sicurezza non è un'esclusiva dei musulmani; pertanto, nelle strade dei paesi occidentali, anche le persone scendono in piazza a sostegno della Palestina e contro Israele".

Ha inoltre evidenziato un versetto del Sacro Corano: "E aggrappatevi tutti alla corda di Allah e non dividetevi" (versetto 103 della Sura Al-Imran) e ha affermato che tutto ciò che causa divisione è proibito.

Sunniti e sciiti devono opporsi ai nemici aggrappandosi saldamente alla corda di Allah, ha affermato.

Riguardo alla necessità del regionalismo nell'unità islamica, ha affermato: "Dobbiamo prestare particolare attenzione ai paesi vicini e islamici; Paesi come Pakistan, Turchia, Arabia Saudita ed Egitto sono molto importanti. Dobbiamo rafforzare il senso di fratellanza con questi Paesi. Soprattutto l'Egitto, che a un certo punto ha portato con sé 20 Paesi islamici per condannare l'attacco (del regime israeliano) all'Iran (a giugno). Queste sono le capacità del mondo islamico, e la nazione unita deve fare affidamento sulla corda di Allah per impedire l'infiltrazione del nemico.