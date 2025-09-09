Dettagli della proposta americana per un cessate il fuoco a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Today, fonti sioniste, per la prima volta in un'intervista con il Canale 12 della televisione del regime sionista, hanno rivelato i dettagli della proposta di cessate il fuoco americana, affermando che, in base a questa proposta, tutti i prigionieri sionisti sarebbero stati rilasciati entro 48 ore dall'inizio dell'accordo.

In cambio, i prigionieri palestinesi, compresi quelli condannati all'ergastolo, sarebbero stati liberati. L'ultimo punto di questa proposta riguarda i corpi dei prigionieri sionisti e che un orario specifico sarebbe stato fissato durante il periodo di cessate il fuoco per la loro consegna.

Questa proposta di cessate il fuoco durerebbe 60 giorni e si sostiene che Trump si sia presentato come garante personale. Le fonti sioniste hanno aggiunto che il quadro di questa proposta è più ampio rispetto alle proposte precedenti e non riguarda solo il ritiro dell'esercito sionista e la formazione di un governo alternativo a Gaza, ma include anche il disarmo di Hamas. Questo, tuttavia, è considerato una delle linee rosse della resistenza palestinese.

Il ritiro dei sionisti da Gaza avverrebbe gradualmente, ma la parte principale si verificherebbe all'inizio del cessate il fuoco.

Tuttavia, la parte palestinese non si fida delle garanzie degli Stati Uniti a questo riguardo.