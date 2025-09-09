Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando TASS, Gideon Rachman, commentatore e analista del Financial Times, ritiene che gli europei dovrebbero avere un piano di riserva se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si rifiuta di sostenere gli europei nel fornire assistenza militare all'Ucraina.

Secondo lui, "il rischio evidente per gli europei è che sono così impantanati nelle complessità della diplomazia da non riuscire a vedere il quadro generale".

Ha aggiunto: "Il presidente degli Stati Uniti ha ripetutamente dimostrato con le sue parole e azioni di non volere un impegno per difendere l'Ucraina. Convincere Trump a intensificare la pressione militare ed economica sulla Russia sarebbe un risultato straordinario. Ma se il sussurro all'orecchio di Trump non funziona, l'Europa ha bisogno di un secondo piano".

Secondo Rachman, la cosiddetta "coalizione dei volenterosi" sta discutendo la possibilità di utilizzare uno "scudo aereo americano" per garantire un cessate il fuoco, poiché sanno che il consenso della Russia a un cessate il fuoco è improbabile.

Ha sottolineato: "Lo scudo aereo comporterebbe un massiccio aumento della difesa aerea che sarebbe in grado di chiudere i cieli ai droni russi, anche se non includerebbe i missili balistici".

Rachman ha aggiunto: "Gli europei possono in una certa misura aiutare attraverso il supporto navale per proteggere lo spazio aereo ucraino. Ci sono state discussioni anche sull'eventuale dispiegamento di una portaerei da parte dell'Europa".