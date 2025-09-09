Maduro: Gli Stati Uniti cercano un cambio di regime in Venezuela

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la rete Al Mayadeen, Nicolás Maduro, il Presidente del Venezuela, ha dichiarato che non c'è alcuna "tensione" tra il suo paese e gli Stati Uniti e che ciò che sta accadendo è una chiara aggressione americana contro il suo paese.

Ha aggiunto: "Loro [gli americani] stanno cercando di cambiare il sistema politico del Venezuela e di imporre un modello di governo sottomesso a beneficio degli interessi dell'oligarchia americana".

Maduro ha sottolineato: "Nessuno sarà in grado di umiliare il Venezuela e noi non permetteremo mai che l'impero americano umili il nostro popolo".