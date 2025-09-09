  1. Home
Maduro: Gli Stati Uniti cercano un cambio di regime in Venezuela

9 settembre 2025 - 12:42
Il Presidente del Venezuela ha rivelato l'obiettivo principale delle recenti pressioni di Washington contro il suo paese, definendo il piano degli Stati Uniti come un cambio di regime a Caracas.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la rete Al Mayadeen, Nicolás Maduro, il Presidente del Venezuela, ha dichiarato che non c'è alcuna "tensione" tra il suo paese e gli Stati Uniti e che ciò che sta accadendo è una chiara aggressione americana contro il suo paese.

Ha aggiunto: "Loro [gli americani] stanno cercando di cambiare il sistema politico del Venezuela e di imporre un modello di governo sottomesso a beneficio degli interessi dell'oligarchia americana".

Maduro ha sottolineato: "Nessuno sarà in grado di umiliare il Venezuela e noi non permetteremo mai che l'impero americano umili il nostro popolo".

