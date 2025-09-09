Xi Jinping: I Paesi del "BRICS" devono approfondire la loro cooperazione commerciale

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa Sputnik, Xi Jinping, il Presidente cinese, ha dichiarato oggi, lunedì, durante la riunione straordinaria dei membri del BRICS: "Alcuni paesi lanciano continuamente guerre commerciali e tariffarie, infliggendo un colpo devastante all'economia globale."

Il Presidente cinese ha aggiunto a questo proposito: "I paesi membri del BRICS devono sfruttare i propri punti di forza e approfondire la cooperazione commerciale."

Xi Jinping ha aggiunto, durante la riunione virtuale del BRICS: "Il BRICS ha resistito alla prova del caos internazionale e continuerà il suo sviluppo sostenibile e a lungo termine."

Una più stretta cooperazione tra i paesi membri del BRICS faciliterà la risposta alle sfide esterne. I paesi membri del BRICS sottolineano la necessità di sostenere la trasparenza e di salvaguardare l'ordine economico e commerciale internazionale.

I membri del gruppo BRICS si impegnano a resistere ai disordini internazionali e a mantenere il loro processo di sviluppo sostenibile a lungo termine.

Ha poi aggiunto: "La Cina sostiene la posizione del Brasile sulla crisi ucraina."

Questo avviene mentre Wang Yi, il Ministro degli Esteri cinese, aveva annunciato ieri, domenica: "Il Presidente cinese Xi Jinping parteciperà domani, lunedì, al vertice virtuale del BRICS."

In precedenza, i media avevano riferito che il Brasile, su iniziativa del suo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, avrebbe tenuto una riunione virtuale straordinaria dei paesi membri del BRICS lunedì per discutere la politica commerciale del Presidente americano Donald Trump.