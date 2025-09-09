Nomina del Segretario Generale dell'Assemblea Mondiale degli Ahlul Bayt (a.s.) per decreto della Guida Suprema della Rivoluzione

Secondo l'agenzia di stampa Ahlul Bayt (a.s.) – ABNA – il Leader della Rivoluzione Islamica ha nominato l'Hojjat-ol-Islam wal-Moslemin Ramazani come Segretario Generale dell'Assemblea Mondiale degli Ahlul Bayt (a.s.) per un altro mandato.

L'Hojjat-ol-Islam wal-Moslemin Akhtari, Presidente del Consiglio Supremo dell'Assemblea Mondiale degli Ahlul Bayt (a.s.), aveva presentato una lettera all'Ayatollah Khamenei con un resoconto del risultato del voto del Consiglio Supremo dell'Assemblea riguardo ai candidati proposti per la carica di Segretario Generale dell'Assemblea Mondiale degli Ahlul Bayt (a.s.), e in considerazione dell'alto numero di voti a favore di Ramazani, il Leader della Rivoluzione lo ha nominato Segretario Generale dell'Assemblea.