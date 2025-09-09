Esposte le minacce del regime di "Al-Jolani" contro le famiglie siriane

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Ma'loumah, fonti informate in Siria hanno annunciato che il regime terroristico di Al-Jolani ha minacciato le famiglie alawite in seguito alla divulgazione dei crimini commessi da questo regime contro di loro.

Secondo il rapporto, negli ultimi tempi sono stati registrati decine di rapimenti contro famiglie alawite in diverse città siriane, in particolare a Baniyas, Jableh e Latakia. Elementi terroristi sotto il comando di Al-Jolani hanno il controllo di queste città.

Esistono documenti e prove che indicano che le persone rapite sono state trasferite in luoghi sconosciuti e la banda sotto il comando di Al-Jolani ha minacciato le famiglie alawite di non rendere pubblici questi casi per rimanere al sicuro.

In precedenza, l'Osservatorio siriano per i diritti umani ha pubblicato un rapporto dettagliato in cui si afferma che, a nove mesi dalla caduta del regime di Bashar al-Assad, la situazione interna del paese non si è stabilizzata, ma il vuoto e l'instabilità hanno preso il sopravvento su ogni centimetro di territorio siriano, e omicidi e saccheggi sono diventati la norma nella maggior parte delle province.