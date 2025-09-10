Nuovo attacco sionista contro la nave della Flottiglia "Samoud"

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Jazeera, la Flottiglia Internazionale della Resistenza (Samoud) ha annunciato che la più grande nave della flottiglia è stata bersaglio di un nuovo attacco, che si presume sia stato effettuato da un drone incendiario, provocando un incendio sul ponte.

Secondo gli attivisti pro-Palestina che si sono uniti al convoglio, l'incendio sul ponte della nave è stato domato e la situazione è ora stabile.

Martedì mattina, la Flottiglia della Resistenza aveva annunciato che la barca della famiglia (Al-A'ila) aveva subito danni al ponte principale e al serbatoio inferiore a seguito di un attacco di droni.

Anche due barche della Flottiglia della Resistenza sono in viaggio verso Tunisi e necessitano urgentemente di protezione.

"Saif Abu Koshk", il portavoce della Flottiglia della Resistenza, ha dichiarato: "La flottiglia continuerà la sua navigazione nonostante l'attacco dei droni."

Gli organizzatori della Flottiglia Internazionale della Resistenza hanno inoltre precisato: "Le indagini sull'incidente sono in corso e saranno rese note non appena saranno disponibili ulteriori informazioni."

Hanno aggiunto: "Le azioni ostili non ci distoglieranno dalla nostra missione pacifica di rompere l'assedio di Gaza e di mostrare solidarietà con il popolo di quella striscia."