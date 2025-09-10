Le reazioni dei Paesi arabi all'attacco israeliano al Qatar in un colpo d'occhio

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Jazeera, i Paesi arabi, la Lega Araba e il Consiglio di Cooperazione del Golfo hanno condannato il vile attacco del regime sionista al Qatar, nel quale è stata colpita la squadra negoziale del movimento di Hamas.

Secondo il rapporto, i Paesi arabi hanno descritto l'attacco come un'azione provocatoria e una chiara violazione del diritto internazionale e della sovranità del Qatar, esprimendo la loro solidarietà con il Paese.

La reazione dell'Arabia Saudita all'attacco di Israele al Qatar L'agenzia di stampa saudita (SPA) ha riferito che il principe ereditario Mohammed bin Salman, in una telefonata con lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar, ha condannato l'attacco di Israele e ha sottolineato il pieno sostegno dell'Arabia Saudita al Qatar. Ha aggiunto: "L'Arabia Saudita utilizzerà tutte le sue risorse per sostenere il Qatar e la sua sicurezza."

Il re di Giordania: la sicurezza del Qatar è parte della sicurezza della Giordania Il re Abdullah II di Giordania, in una telefonata con lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, emiro del Qatar, ha sottolineato che "la sicurezza del Qatar è parte della sicurezza della Giordania." Durante la telefonata, ha ribadito la posizione del suo Paese di rifiutare qualsiasi azione che mini la sicurezza, la stabilità e la sovranità del Qatar.

Ayman Safadi, il ministro degli Esteri giordano, ha anch'egli condannato con forza la vile aggressione di Israele contro il Qatar e ha chiesto alla comunità internazionale di frenare il regime sionista.

La reazione degli Emirati all'attacco di Israele al Qatar Anwar Gargash, consigliere del presidente degli Emirati, ha condannato l'attacco di Israele al Qatar. Ha scritto in un post sui social media: "La sicurezza dei Paesi arabi del Golfo è indivisibile e noi stiamo pienamente al fianco del nostro Paese fratello Qatar e condanniamo il vile attacco di Israele."

D'altra parte, Abdullah bin Zayed, ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, ha ribadito la piena solidarietà del suo Paese con il Qatar in un tweet.

Kuwait: l'attacco di Israele al Qatar è una chiara violazione di tutte le leggi internazionali Il Ministero degli Esteri del Kuwait, in una dichiarazione, ha condannato la brutale aggressione del regime sionista al Qatar e ha definito l'attacco una "chiara violazione di tutte le leggi e norme internazionali." Il Ministero degli Esteri del Kuwait ha inoltre considerato l'attacco una seria minaccia alla sicurezza e alla stabilità della regione e una minaccia diretta alla pace e alla sicurezza internazionali.

L'Oman condanna fermamente l'attacco di Israele al Qatar Il Ministero degli Esteri dell'Oman, in una dichiarazione, ha condannato fermamente l'attacco del regime sionista al Qatar. La dichiarazione afferma: "Gli omicidi politici da parte di Israele sono una chiara violazione del diritto internazionale, una chiara violazione della sovranità di un paese e una pericolosa escalation di tensione."

La reazione dell'Autorità Palestinese all'attacco al Qatar Mahmoud Abbas, presidente dell'Autorità Palestinese, ha anch'egli condannato l'attacco di Israele al Qatar e lo ha definito "una chiara violazione del diritto internazionale."

D'altra parte, Hussein Al-Sheikh, vice presidente dell'Autorità Palestinese, ha affermato che "l'attacco di Israele al Qatar è una minaccia per la sicurezza e la stabilità della regione."

La presidenza egiziana, in una dichiarazione, ha condannato fermamente l'attacco di Israele al Qatar e lo ha descritto come "un precedente pericoloso, uno sviluppo inaccettabile e un'escalation che mina gli sforzi internazionali per raggiungere la calma."

La reazione di Damasco all'attacco di Israele al Qatar Il Ministero degli Esteri siriano ha condannato con forza l'attacco di Israele alla capitale del Qatar.

L'Iraq condanna l'attacco di Israele al Qatar Il Ministero degli Esteri iracheno, in una dichiarazione, ha condannato l'attacco di Israele a Doha e ha sottolineato le posizioni stabili dell'Iraq nel sostenere il governo e il popolo del Qatar e il suo pieno sostegno nel contrastare qualsiasi attacco che mini la sua sovranità.