Il giornalista del Wall Street Journal ha affermato a questo proposito: "Ho sentito che l'incontro tra Grossi e Araqchi si terrà domani". Lawrence Norman ha aggiunto: "Ma questo è subordinato al raggiungimento di un accordo sull'accesso alle strutture (nucleari iraniane)."
L'affermazione del giornalista del Wall Street Journal su un possibile incontro tra "Araqchi" e "Grossi"
9 settembre 2025 - 12:39
News ID: 1725271
Source: ABNA24
Un giornalista del Wall Street Journal ha affermato che il ministro degli Esteri iraniano potrebbe incontrare domani il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Lawrence Norman, giornalista del Wall Street Journal, ha sostenuto in un messaggio sul suo account X, lunedì, che un incontro tra il ministro degli Esteri iraniano e il direttore generale dell'AIEA era probabile.
