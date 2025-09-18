Generale Mousavi: "L'Iran considera la diplomazia e la negoziazione il modo migliore per risolvere i problemi"

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il ministro dell'energia russo ha incontrato e discusso con il capo di stato maggiore delle forze armate, il generale Amir Mousavi.

Il generale Mousavi ha sottolineato all'inizio che le relazioni tra i due paesi, Iran e Russia, sono in una buona fase di crescita e sviluppo in vari campi. Ha aggiunto: "Considerando le severe sanzioni occidentali contro i due paesi, Iran e Russia, ci sono molte opportunità, soprattutto nel settore economico, per migliorare il livello di cooperazione, e possiamo rafforzare le questioni in vari campi di giorno in giorno formando e sviluppando comitati congiunti".

Riferendosi alle posizioni molto buone e ferme della Russia alle Nazioni Unite e all'Agenzia internazionale per l'energia atomica riguardo all'attacco del regime sionista all'Iran nella guerra imposta di 12 giorni, il generale Mousavi ha aggiunto: "La Repubblica Islamica dell'Iran ha dimostrato al mondo di non essere mai stata l'iniziatrice di una guerra e considera la via della diplomazia e della negoziazione il modo migliore per risolvere i problemi, ma il nemico maligno e criminale ha usato la negoziazione come copertura per ingannare e, tradendo il percorso diplomatico, ha iniziato la guerra imposta contro l'Iran, a cui le forze armate hanno dato una risposta forte e schiacciante agli Stati Uniti e al regime sionista con potere e fermezza".

Sergey Tsivilyov ha espresso rammarico per la perdita dei comandanti e degli scienziati iraniani nel vile attacco israeliano e ha dichiarato: "Sono completamente d'accordo con la vostra proposta di rafforzare e sviluppare le commissioni pertinenti per migliorare il livello di cooperazione in vari campi, considerando le condizioni dei due paesi, e i due paesi, Iran e Russia, devono portare la loro cooperazione economica e di difesa al livello più alto".