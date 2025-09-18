Iravani: "L'Afghanistan deve essere sostenuto nello sradicamento del terrorismo"

Secondo l'agenzia di stampa Abna, l'Ambasciatore e Rappresentante Permanente della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite, in una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul tema "La situazione in Afghanistan", ha dichiarato: "L'Afghanistan deve essere sostenuto nell'adozione di misure complete per sradicare il terrorismo, sciogliere tutti i gruppi terroristici e impedire l'uso del suo territorio contro i vicini, la regione e oltre".

Il testo del discorso di Amir Saeed Iravani è il seguente:

Signor Presidente, La Repubblica Islamica dell'Iran esprime le sue più profonde condoglianze e la sua solidarietà al popolo e alle autorità dell'Afghanistan a seguito del recente devastante terremoto che purtroppo ha causato la perdita di numerose vite. In questo contesto, l'Iran ha immediatamente inviato aiuti umanitari per sostenere le persone colpite ed è pronto a continuare il suo sostegno per aiutare l'Afghanistan a superare le conseguenze di questa catastrofe.

Prendiamo atto del recente rapporto del Segretario Generale (S/2025/554), che fornisce un aggiornamento sulla situazione in Afghanistan, incluse le attività politiche e umanitarie delle Nazioni Unite.

In base al rapporto, vorrei sottolineare i seguenti punti:

In primo luogo, la Repubblica Islamica dell'Iran, come vicino immediato dell'Afghanistan con oltre 900 chilometri di confine comune e che ha ospitato milioni di rifugiati afghani per decenni, considera la pace, la stabilità e lo sviluppo in Afghanistan direttamente collegati alla propria sicurezza nazionale e alla stabilità della regione più ampia. Di conseguenza, l'Iran continua a impegnarsi attivamente con le autorità di fatto dell'Afghanistan attraverso iniziative bilaterali e regionali. Abbiamo anche partecipato in modo costruttivo al processo di Doha supervisionato dalle Nazioni Unite e abbiamo svolto un ruolo attivo nei suoi gruppi di lavoro.

In secondo luogo, il futuro dell'Afghanistan deve essere plasmato e appartenere agli stessi afghani. Una soluzione sostenibile può essere raggiunta solo attraverso un processo politico inclusivo che rifletta la diversità etnica e politica del paese, che rispetti la sua sovranità e che garantisca i diritti di tutti gli afghani, in particolare donne e ragazze. Qualsiasi soluzione imposta dall'esterno non è né sostenibile né accettabile.

In terzo luogo, le autorità de facto sono una realtà oggettiva sul campo in Afghanistan e la comunità internazionale non ha altra scelta che interagire con loro. Un impegno costruttivo e pratico è essenziale per affrontare le crisi umanitarie ed economiche in corso che continuano a minacciare la stabilità della regione. In questo senso, sottolineiamo che gli aiuti umanitari non dovrebbero mai essere politicizzati. Le sanzioni non dovrebbero essere usate come leva politica per impedire la stabilità economica o l'impegno con le autorità de facto. I beni afghani bloccati all'estero devono essere rilasciati senza condizioni per servire il popolo. Inoltre, il meccanismo di esenzione dal divieto di viaggio per gli individui designati tra i membri dei talebani non dovrebbe essere abusato o sfruttato politicamente in modo limitato dai membri del Consiglio. È essenziale ripristinare completamente questo meccanismo, poiché è uno strumento vitale per rafforzare il dialogo e promuovere un approccio completo e costruttivo alla situazione in Afghanistan.

In quarto luogo, l'Iran ha sopportato un fardello sproporzionato per decenni, ospitando milioni di rifugiati e migranti afghani, in molti casi senza un adeguato sostegno internazionale. Questa responsabilità umanitaria ha imposto costi significativi sulla nostra società, ha messo a dura prova le risorse e le infrastrutture e ha creato complesse sfide di sicurezza e transfrontaliere. A seguito dell'aggressione del regime israeliano contro l'Iran, queste pressioni si sono ulteriormente intensificate. L'Iran non può continuare a sopportare questo fardello da solo e, di conseguenza, non ha avuto altra scelta che rimpatriare i cittadini afghani non autorizzati nel loro paese. Vale la pena notare che, durante il processo di rimpatrio, l'Iran si è impegnato attivamente con le autorità de facto per garantire che le condizioni per un ritorno sicuro e dignitoso fossero disponibili.

Signor Presidente, L'Iran sostiene fermamente la formazione di un Afghanistan indipendente, unito e pacifico, libero da terrorismo, conflitto e droghe. Ribadiamo il nostro impegno incrollabile per un Afghanistan stabile e autosufficiente e continueremo a lavorare a stretto contatto con i partner regionali e internazionali per raggiungere questo obiettivo. L'Afghanistan deve essere sostenuto nell'adozione di misure complete per sradicare il terrorismo, sciogliere tutti i gruppi terroristici senza eccezioni e impedire l'uso del suo territorio contro i vicini, la regione e oltre.

Infine, Signor Presidente, La Missione di Assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) svolge un ruolo fondamentale nell'affrontare le sfide del paese e ribadiamo il nostro sostegno alla sua missione e alla sua efficace attuazione.