Prima reazione del governo al discorso offensivo di Trump contro l'Iran all'ONU

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - Abna, il capo del Consiglio per l'Informazione del Governo, riferendosi alle recenti dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti, ha scritto: "Le accuse del Presidente degli Stati Uniti non possono nascondere la realtà."

Elias Hazrati, riferendosi alle recenti dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti sul suo account X, ha scritto: "Le accuse del Presidente degli Stati Uniti non possono nascondere la realtà; oggi la principale minaccia alla pace e alla stabilità globale è l'occupazione e il terrorismo di stato di Israele, che continua con il pieno sostegno dell'America."

Il mondo non ha dimenticato che negli ultimi due anni, il regime sionista, con il sostegno di Washington, ha commesso i più grandi crimini della storia contemporanea a Gaza, e i sedicenti difensori della sicurezza sono complici nell'uccisione dei bambini.