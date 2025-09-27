Firmato un accordo da 25 miliardi di dollari tra Iran e Russia per la costruzione di 4 nuove centrali nucleari

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (ABNA), l'accordo esecutivo per la costruzione e l'erezione di quattro unità di centrale nucleare di terza generazione e avanzate, del valore di 25 miliardi di dollari, è stato firmato a Sirik, Hormozgan, tra la società iraniana Hormoz e la società di progetto russa Rosatom.

"Behrouz Kamalvandi", portavoce dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran (AEOI), in precedenza, riferendosi al viaggio a Mosca di "Mohammad Eslami", capo dell'organizzazione, aveva dichiarato: L'Assemblea Atomica Mondiale, tenutasi per l'ottantesimo anniversario delle attività atomiche russe, è stata un'opportunità per numerose visite dell'ingegnere Eslami e della delegazione accompagnatrice alle varie industrie atomiche russe. Durante queste visite, si sono svolte negoziazioni e accordi, in particolare nel campo della costruzione di centrali più grandi di Bushehr, con una capacità di 1200 megawatt, che includono in totale quattro unità con una capacità di quasi cinquemila megawatt nel sud del Paese.

Viaggio di una squadra russa in Iran Kamalvandi ha affermato: La questione delle centrali nucleari su piccola scala è anch'essa di grande importanza, poiché il futuro del mondo si sta muovendo verso tali centrali. Queste centrali sono modulari e hanno la capacità di replicazione. Possiamo ricevere una parte importante della loro tecnologia di costruzione dalla Russia. A questo proposito, è stato firmato un memorandum d'intesa ed è previsto che un team russo si rechi in Iran per ulteriori follow-up.

Egli ha precisato: Nel complesso, questo viaggio ha avuto molto successo e aprirà la strada a un'ulteriore espansione della cooperazione nella costruzione di centrali nucleari grandi e piccole, nonché allo sviluppo di altri rami scientifici legati all'industria nucleare, tra cui la fusione e la produzione di radiofarmaci. Inshallah, in futuro i rapporti tra i due Paesi si espanderanno ancora di più in questo campo.

Inoltre, "Mohammad Eslami", capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, e "Sergey Tysilyov", Ministro dell'Energia russo, si sono incontrati e hanno discusso per sviluppare le interazioni, in particolare nei settori dell'energia atomica ed economica.

Durante l'incontro, sono stati sollevati temi come la fornitura di strutture e l'avanzamento di progetti congiunti, soprattutto nel campo dell'energia atomica.

Eslami ha anche sottolineato l'importanza della cooperazione strategica in questa riunione, e Tysilyov ha fornito al capo dell'AEOI un resoconto dello stato più recente delle attività della commissione congiunta.