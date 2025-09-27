Il sogno agitato sionista di distruggere la Resistenza non si avvererà

Secondo l'Agenzia di Stampa AhlulBayt (ABNA), il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, in una dichiarazione in occasione dell'anniversario del martirio dei leader della Resistenza Islamica del Libano e del Generale di Brigata Pasdar Abbas Nilforoushan, ha sottolineato l'adesione ai principi e agli ideali della Resistenza e la fedeltà al sangue dei martiri.

La dichiarazione strategica del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica in occasione dell'anniversario del martirio dei leader della Resistenza Islamica del Libano e del Generale di Brigata Pasdar Abbas Nilforoushan è la seguente:

In nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso

Alla vigilia dell'anniversario del martirio dei leader della Resistenza Islamica del Libano, Hojjatoleslam wal-Moslemin Sayyed Hassan Nasrallah e Hojjatoleslam wal-Moslemin Sayyed Hashem Safieddine, di comandanti e alti funzionari di Hezbollah come Haj Abdul Monem Karaki (Haj Abulfazl) Comandante del Fronte Sud del Libano, Haj Samir Dib (Haj Jihad) Capo dell'Ufficio del martire Nasrallah, Haj Ebrahim Jazini (Haj Nabil) Responsabile della Sicurezza del martire Nasrallah, e altri alti comandanti e funzionari di Hezbollah, e del valoroso Comandante del Corpo dell'Islam e Consigliere Militare Senior della Repubblica Islamica dell'Iran, il Generale di Brigata Pasdar Abbas Nilforoushan, nel crimine dell'attacco terroristico del regime sionista malvagio e demoniaco contro Dahiyeh, Beirut; il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, porgendo le sue condoglianze e congratulazioni alla Guida Suprema e Comandante in Capo delle Forze Armate, l'Ayatollah Khamenei (possa la sua ombra durare), alle onorevoli famiglie dei martiri, alle forze della Resistenza e alle nazioni della regione, sottolineando l'adesione ai principi e agli ideali della Resistenza e la fedeltà al sangue dei martiri, dichiara i seguenti punti strategici alla Ummah islamica, in particolare alla grande nazione dell'amato Iran:

La Sicurezza e l'Onore della Ummah Islamica sono il Frutto del Sacrificio e della Resistenza L'attuale sicurezza e l'onore della Ummah islamica e dei Paesi della regione non sono il risultato di compromessi politici o dell'essere intimiditi dalla guerra psicologica e dalla battaglia cognitiva dei nemici dell'Islam e del Corano, ma sono dovuti al sacrificio e all'abnegazione dei mujahidin credenti e dei combattenti della Resistenza nei duri campi di battaglia; dal confronto con la sedizione di ISIS alla difesa contro l'occupazione e l'aggressione sionista. In effetti, il sangue di questi martiri è la garanzia per la sopravvivenza della sicurezza e il capitale strategico delle nazioni della regione per preservare la stabilità e l'identità islamica. La Resistenza: l'Unica Via Razionale per Confrontarsi con l'Arroganza L'esperienza storica e la realtà sul campo mostrano che la resistenza attiva e intelligente è l'unica opzione efficace e razionale per i governi e le nazioni della regione di fronte all'espansionismo dell'Arroganza e del Sionismo mondiale. Indubbiamente, qualsiasi ritirata e affidamento a meccanismi imposti e compromessi umilianti non farà altro che intensificare l'audacia e le minacce del nemico e imporre umiliazioni alle nazioni. L'Invincibilità della Cultura della Resistenza L'aumento dei crimini e degli attacchi falliti del sanguinario regime sionista contro Gaza dimostra la fermezza e l'invincibilità del Fronte della Resistenza e l'incapacità di questo regime vampiro di spegnere le fiamme della Resistenza. La Resistenza non è un'istituzione dissolvibile nei processi politici e di sicurezza, ma un'identità, un'ideologia e una cultura viva e radicata nella fede delle nazioni della regione che si approfondisce e si rafforza di giorno in giorno. Leader Martiri: Discepoli della Scuola degli Imam della Rivoluzione Sayyed Hassan Nasrallah e Sayyed Hashem Safieddine erano due discepoli eccellenti della scuola dell'Imam Khomeini (RA) e della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica (possa la sua ombra durare) che, con fede, razionalità, saggezza e coraggio esemplari, hanno trasformato il Fronte della Resistenza in un simbolo dell'onore della Ummah islamica e in una potenza strategica a livello regionale e mondiale. La Leadership Ferma dello Sceicco Naim Qassem Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, onorando le posizioni di principio e il ruolo strategico di Hojjatoleslam wal-Moslemin Sheikh Naim Qassem, il degno successore dei leader martiri di Hezbollah in Libano, dichiara il suo sostegno totale alla sua leadership coraggiosa e sapiente e agli sforzi di mujahidin di Hezbollah per salvaguardare la sicurezza del Libano e continuare la linea della Resistenza. Il Fallimento dei Progetti Americani e Sionisti I sogni agitati e i piani nefasti dei circoli sionisti e americani per indebolire o distruggere la Resistenza sono falliti molte volte e, per grazia di Dio, anche questa volta non produrranno altro che scandalo e umiliazione per i nemici. Contrariamente ai desideri satanici del campo avversario, oggi la Resistenza non solo non è stata indebolita, ma il suo splendore e la sua fioritura come fattore di bilanciamento nella regione saranno più evidenti. La Missione del Sepah nel Rafforzare e Sostenere la Resistenza Nelle attuali circostanze critiche e sensibili, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica mantiene il sostegno e l'appoggio alla Resistenza nella geografia della regione all'ordine del giorno e considera la continuazione di questo percorso fino alla completa eliminazione dell'occupazione e alla liberazione della Sacra Quds come una missione divina, nazionale e inarrestabile.

In conclusione, si sottolinea che il martirio dei leader della Resistenza è un punto di svolta nel percorso del risveglio islamico e del rafforzamento del fronte antisionista, e tutte le nazioni della regione, mantenendo la vigilanza, la solidarietà e la continuazione del percorso della Resistenza, devono adempiere alla loro missione storica; il futuro della regione appartiene alla volontà delle nazioni, e la volontà delle nazioni è salda sulla sconfitta dei nemici e sul raggiungimento della vittoria definitiva della Resistenza.