Portavoce di Nujaba: La Resistenza Irachena ha Rubato il Sonno al Regime Sionista

Secondo l'Agenzia di Stampa ABNA, citando l'ufficio informazioni del Movimento Nujaba in Iraq, Hussein Al-Mousawi, portavoce dei media di Nujaba, in reazione alle minacce di Netanyahu, ha dichiarato: "Il primo ministro del regime sionista sta cercando di fuggire dalla realtà della sconfitta e dell'isolamento. Nujaba ha diverse opzioni a sua disposizione e avverte che il regime sionista ha già sperimentato la potenza della Resistenza in posizioni sensibili".
Ha aggiunto: "Netanyahu da un lato afferma: 'Abbiamo distrutto le armi della Resistenza in Iraq', e dall'altro minaccia la Resistenza Irachena sulle conseguenze dell'attacco a questo regime! Se avessi avuto successo in Iraq, perché temi gli attacchi contro il tuo regime?! Sembra che l'arma della Resistenza Irachena abbia rubato il sonno agli occhi di Israele".
