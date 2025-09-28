  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Mosca definisce l'attivazione del "Meccanismo a Scatto" (Snapback) un "trucco legale"

28 settembre 2025 - 13:17
News ID: 1732423
Source: ABNA24
Mosca definisce l'attivazione del "Meccanismo a Scatto" (Snapback) un "trucco legale"

La portavoce del Ministero degli Esteri russo ha paragonato l'azione della Troika Europea volta a ripristinare le sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Iran a un inganno, affermando: "Gli europei hanno giocato d'astuzia bypassando la Risoluzione 2231."

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita TASS, Maria Zakharova, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha paragonato il tentativo dei tre paesi (Germania, Regno Unito e Francia), noti come la Troika Europea, di ripristinare le vecchie sanzioni delle Nazioni Unite contro la Repubblica Islamica dell'Iran a una frode, affermando che le loro sanzioni legali non sono valide.

Zakharova, in un messaggio sul suo canale Telegram, ha ricordato che la questione è relativa al meccanismo snapback, che si riferisce al processo di attivazione immediata del ripristino delle vecchie sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro l'Iran.

Ha aggiunto: "Gli europei hanno giocato d'astuzia bypassando il processo di risoluzione delle condizioni controverse stabilite nella Risoluzione 2231."

Il diplomatico russo ha aggiunto: "Le parti avrebbero dovuto prima esaminare le rivendicazioni nel meccanismo di risoluzione delle controversie e deferire la questione al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite solo quando tutte le vie fossero giunte a un punto morto. Contrariamente alle affermazioni dei tre paesi europei, questo meccanismo non è stato utilizzato. Londra, Parigi e Berlino hanno saltato quei passaggi e hanno immediatamente presentato un documento al Consiglio di Sicurezza. Questa azione, dal punto di vista del diritto internazionale, somiglia a un inganno: 'Se voi stessi violate le regole, allora perdete il diritto di utilizzare i meccanismi ivi contenuti.'"

Zakharova ha sottolineato: "Hanno inviato una lettera al Consiglio di Sicurezza il 28 agosto e oggi, 27 settembre, il periodo di 30 giorni giunge al termine. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non ha approvato una risoluzione che mantenesse l'esenzione dalle restrizioni e dalle sanzioni contro l'Iran e, dal punto di vista di Londra, Berlino e Parigi, tale esenzione è formalmente terminata. Il 18 ottobre (tra tre settimane), l'accordo nucleare scade e, in parole povere, i paesi europei, a causa della mancanza di tempo, hanno cercato di portare avanti la loro decisione a tutti i costi prima dell'inizio della presidenza russa del Consiglio di Sicurezza. Russia e Cina si sono opposte. La questione dipende non solo dalla posizione politica, ma anche dal desiderio di preservare l'integrità giuridica."

Secondo lei, Mosca e Pechino hanno fatto il loro ultimo tentativo il 26 settembre per preservare la legittimità ed estendere l'effetto della Risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Zakharova ha sottolineato: "Questa azione avrebbe potuto fornire tempo per la ricerca di una soluzione diplomatica e prevenire una potenziale escalation imprevedibile. Tuttavia, il bisogno degli europei era un'escalation acuta perché avevano fretta; in realtà, la loro capacità sarebbe scaduta dopo il 18 ottobre. Per questo motivo la risoluzione del Consiglio di Sicurezza non è stata prorogata; l'Occidente ha votato contro."

La diplomatica russa ha concluso: "In altre parole, hanno violato due principi fondamentali del diritto internazionale: 'Pacta sunt servanda' (gli accordi devono essere rispettati) e la 'Dottrina delle mani pulite' (Clean Hands Doctrine). L'Occidente ha messo a rischio di distruzione il sistema di equilibrio e controllo."

Your Comment

You are replying to: .
captcha