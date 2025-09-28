Intensificazione delle divergenze tra i funzionari sionisti sul piano Trump

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Ma'an, mentre il primo ministro del regime sionista, Benjamin Netanyahu, si appresta a incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, le divergenze tra i funzionari sionisti sul suo piano sono aumentate.

Bezalel Smotrich, ministro delle Finanze del regime sionista, chiede la non interferenza dell'Autorità Palestinese nell'amministrazione della Striscia di Gaza, la completa distruzione di Hamas e l'occupazione di parti della Cisgiordania, oltre a impedire la formazione di uno Stato palestinese.

Anche Itamar Ben-Gvir, in un avvertimento a Netanyahu, ha affermato che quest'ultimo non ha il diritto di porre fine alla guerra di Gaza senza sconfiggere Hamas.

Gideon Sa'ar, ministro degli Esteri del regime sionista, ha chiesto la fine della guerra di Gaza.

Ieri, il Canale 12 di questo regime, riguardo ai dettagli di un potenziale accordo per un cessate il fuoco a Gaza e lo scambio di prigionieri con il movimento di resistenza Hamas, ha affermato che il piano proposto dagli Stati Uniti per fermare la guerra a Gaza include il rilascio di tutti i prigionieri sionisti entro 48 ore, insieme al rilascio di centinaia di prigionieri palestinesi e al ritiro graduale dell'esercito di occupazione dalla Striscia di Gaza.

Secondo questa affermazione, i contenuti del piano Trump includono anche la non annessione della Striscia di Gaza ai territori occupati e la graduale consegna del controllo della Striscia a forze locali e internazionali.