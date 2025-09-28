Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Russia Today, il Ministero degli Esteri della Corea del Sud ha annunciato che si prevede che il ripristino delle sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Iran avrà un impatto limitato su Seul.

Il Ministero ha sottolineato che, come membro responsabile della comunità internazionale, la Corea del Sud continua a partecipare agli sforzi volti alla soluzione pacifica del fascicolo nucleare iraniano e al rafforzamento della pace e della stabilità nella regione.

Il Ministero degli Esteri della Corea del Sud ha enfatizzato gli sforzi del governo del paese per ridurre le difficoltà che potrebbero sorgere per le aziende coreane.

È da notare che, in precedenza, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sotto la pressione degli Stati Uniti, aveva respinto il progetto di risoluzione di Russia e Cina che mirava a prorogare la Risoluzione 2231, adottata a sostegno dell'accordo nucleare con l'Iran.

In precedenza, Regno Unito, Germania e Francia, accusando la Repubblica Islamica dell'Iran di aver violato l'accordo nucleare del 2015 (JCPOA) e avanzando affermazioni infondate, senza menzionare il ritiro unilaterale degli Stati Uniti da tale accordo nel 2018 e le violazioni da parte europea, e in linea con la campagna di "massima pressione" degli Stati Uniti contro Teheran, hanno avviato il processo di 30 giorni per l'attivazione del Meccanismo a Scatto (Snapback).