Tentato Assassino del Presidente dell'Ecuador con Pietre!

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Reuters, Daniel Noboa, Presidente dell'Ecuador, è sopravvissuto a un attacco da parte di un gruppo di manifestanti che lo hanno accolto lanciandogli pietre; un incidente che, secondo uno dei ministri senior del suo governo, è stato un tentato omicidio fallito.

Inés Manzano, Ministra dell'Ambiente e dell'Energia dell'Ecuador, che ha redatto un rapporto ufficiale su un attentato alla vita del Presidente, ha dichiarato che l'auto di Noboa è stata circondata da circa 500 manifestanti che hanno lanciato pietre contro di essa. Secondo lei, cinque manifestanti sono stati arrestati.

L'ufficio della Presidenza dell'Ecuador ha annunciato che gli arrestati sono accusati di terrorismo e tentato omicidio.

Reuters non ha potuto confermare in modo indipendente se ci siano stati spari durante l'incidente, ma Manzano afferma che sull'auto del Presidente sono stati trovati segni di proiettili dopo l'attacco dei manifestanti.

Le proteste in Ecuador sono iniziate il mese scorso in seguito alla decisione di Noboa di eliminare i sussidi per il carburante.