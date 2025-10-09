Media Sionista: Israele non è riuscita a sottomettere Hamas

Secondo l'Agenzia di stampa Abna, citando l'Agenzia di stampa palestinese Shehab, i media del regime sionista hanno mostrato reazioni diverse all'accordo per la cessazione degli scontri a Gaza, rivelando che l'accordo è stato raggiunto in condizioni in cui il regime ha fallito nel raggiungere i suoi obiettivi in campo militare.

Il canale sionista Kan ha dichiarato in merito: "Oggi la guerra di Gaza si conclude con un accordo, mentre tutti noi pensavamo che Hamas si sarebbe arresa, ma la situazione che abbiamo raggiunto ora non è come ce la immaginavamo."

L'Agenzia dei media del regime sionista ha anche annunciato che le modifiche apportate alla mappa del ritiro delle forze sioniste, che faceva parte del piano Trump, sono molto più estese di prima e che i ritiri dell'esercito israeliano da Gaza, su richiesta di Hamas, sono andati oltre il passato e includono anche Khan Yunis e il sud della Striscia di Gaza.