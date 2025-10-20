Qassam annuncia la data di consegna della salma di un altro prigioniero israeliano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia di stampa Shahab, le Brigate Qassam hanno annunciato la data di consegna della salma di un altro prigioniero israeliano.

Le Brigate Qassam, l'ala militare del Movimento di Resistenza Islamica (Hamas), hanno annunciato: "Nel quadro dell'accordo 'Alluvione di Al-Aqsa' per lo scambio di prigionieri, le Brigate Martire Izz ad-Din al-Qassam consegneranno alle ore 20:00 (8 di sera) ora di Gaza la salma di uno dei prigionieri del regime occupante, che è stata recuperata ieri nella Striscia di Gaza."

È da notare che la prima fase dell'accordo di scambio di prigionieri e cessate il fuoco tra Hamas e il regime sionista è entrata in vigore il 10 ottobre 2025 (18 Mehr 1404).