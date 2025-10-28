Speculazioni sul possibile successore di Netanyahu

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Al Youm, Yossi Cohen, ex capo del servizio di spionaggio del regime sionista noto come Mossad, ha affermato all'inaugurazione di un museo a New York che, quando era a capo del servizio, Netanyahu gli aveva detto che sarebbe stato il suo successore.

Cohen ha aggiunto: "Sono andato da Netanyahu e gli ho chiesto se le sue parole fossero serie, e lui ha risposto di sì. Questo è accaduto nel 2018 o nel 2019. Mia moglie all'epoca disse che no, non saremmo entrati in quest'arena, ma credo che dopo l'operazione del Sette Ottobre (Tempesta di Al-Aqsa) tutto sia cambiato radicalmente e abbiamo bisogno di nuovi leader. Pertanto, questa possibilità non può essere esclusa."

Egli ha fatto riferimento alla firma dell'accordo di cessate il fuoco con Hamas e ha affermato che tale accordo è stato il prezzo per il rilascio dei prigionieri sionisti.

Riguardo al Qatar, Cohen ha anche detto che Tel Aviv dovrebbe decidere di tagliare tutti i legami con quel paese dopo il ritorno dei prigionieri sionisti, poiché non ha un vero rapporto con il Qatar.