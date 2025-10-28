Biden esorta il popolo americano a resistere a Trump

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'Associated Press, Joe Biden, durante un incontro presso l'Edward Kennedy Institute, ha definito la presidenza di Donald Trump "giorni bui" e ha esortato gli americani a non soccombere agli attacchi alla libertà di parola e ai tentativi di aumentare i poteri del Presidente.

Egli ha affermato che l'America ha bisogno di un Congresso efficiente, di una magistratura indipendente e di un Presidente con poteri limitati, aggiungendo: "Data la più lunga chiusura del governo federale, Trump sta usando questa situazione per esercitare più potere."

Ricordando le proteste dei dipendenti del governo federale e di tutti gli accademici e artisti che si sono opposti alle minacce dell'amministrazione Trump, Biden ha detto: "I conduttori di talk show notturni continuano a far risplendere la luce della libertà di parola; anche se le loro carriere sono a rischio."

L'ex funzionario statunitense ha anche espresso apprezzamento per i funzionari eletti repubblicani che hanno votato contro o si sono opposti alle politiche dell'amministrazione Trump, aggiungendo: "La storia americana non è una favola ed è sempre stata un luogo di conflitto tra pericolo e opportunità negli ultimi 250 anni."

Alla fine del suo discorso, ha chiesto al popolo americano di sollevarsi contro l'amministrazione Trump.