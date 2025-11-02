Sospensione del più grande contratto di gas tra Egitto e il regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita l'agenzia di stampa Shahab, Eli Cohen, Ministro dell'Energia del gabinetto del regime sionista, ha annunciato che Tel Aviv si oppone al completamento del gigantesco contratto di gas con l'Egitto per ragioni politiche ed economiche. Ha sottolineato che non firmerà l'accordo di esportazione di gas prima di garantire gli interessi di sicurezza di Israele.

Fonti mediatiche del regime sionista hanno affermato che gli Stati Uniti stanno facendo pressione sul regime sionista per finalizzare questo accordo. Il quotidiano Israel Hayom ha riferito in merito che la grande compagnia energetica americana "Chevron", che gestisce il giacimento di gas, sta facendo pressione su Israele per l'approvazione di questo accordo.

Gli osservatori ritengono che il regime sionista stia utilizzando il dossier del gas per fare pressione sull'Egitto, al fine di punire il paese per la sua partecipazione all'accordo di cessate il fuoco di Gaza insieme a Turchia e Egitto.