2 novembre 2025 - 13:54
Human Rights Watch: Israele continua il genocidio a Gaza nonostante il cessate il fuoco

L'Osservatorio Euro-Mediterraneo dei Diritti Umani ha annunciato che il regime sionista continua il genocidio nella Striscia di Gaza nonostante il cessate il fuoco.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa Shahab, l'Osservatorio Euro-Mediterraneo dei Diritti Umani ha rilasciato una dichiarazione in cui annuncia che, dopo il cessate il fuoco a Gaza, il regime sionista continua a commettere crimini di genocidio contro i Palestinesi nella Striscia di Gaza, sebbene con meno clamore e con un nuovo approccio.

La dichiarazione aggiunge che il regime sionista, dall'inizio dell'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco il 10 ottobre scorso, ha adottato una politica di aggressioni graduali e utilizza bombardamenti sporadici invece di un'ondata su vasta scala di genocidio.

Secondo il rapporto, dall'inizio dell'accordo di cessate il fuoco, l'esercito sionista ha martirizzato 219 Palestinesi, tra cui 85 bambini, e ne ha feriti più di 600, registrando una media di oltre 10 uccisioni di Palestinesi al giorno e quasi 30 feriti.

L'Osservatorio per i Diritti Umani aggiunge che l'esercito del regime sionista ha condotto due grandi ondate di aggressione a Gaza durante questo periodo: la prima è stata il 19 ottobre, che ha portato al martirio di 47 Palestinesi, e la seconda è stata il 28 e 29 ottobre, durante la quale 110 Palestinesi sono stati martirizzati.

